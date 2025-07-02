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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
Sputnik Грузия
По оценке специалистов, риск возникновения природных бедствий средний 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются с позднего вечера 2 июля до второй половины 4 июля в большинстве районов Восточной Грузии, сообщили в Национальном центре окружающей среды. Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках Восточной Грузии, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистых и горных районах. По оценке специалистов, риск возникновения природных бедствий средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, новости, погода, грузия, восточная грузия
непогода в грузии, новости, погода, грузия, восточная грузия
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии
По оценке специалистов, риск возникновения природных бедствий средний
ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются с позднего вечера 2 июля до второй половины 4 июля в большинстве районов Восточной Грузии, сообщили в Национальном центре окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут вызвать паводки на малых реках Восточной Грузии, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистых и горных районах.
По оценке специалистов, риск возникновения природных бедствий средний.