https://sputnik-georgia.ru/20250702/smertelno-yadovitykh-ryb-v-pribrezhnykh-vodakh-gruzii-ne-obnaruzheno--natsagentstvo-294003579.html

Смертельно ядовитых рыб в прибрежных водах Грузии не обнаружено – Нацагентство

Смертельно ядовитых рыб в прибрежных водах Грузии не обнаружено – Нацагентство

Sputnik Грузия

В Агентстве заявляют, что их специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T10:52+0400

2025-07-02T10:52+0400

2025-07-02T10:52+0400

грузия

новости

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крым

черное море

арчил гучманидзе

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Ни одного опасного для морского биоразнообразия или здоровья человека вида не обнаружено в акватории Черного моря у берегов Грузии, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. В конце июня ихтиолог Арчил Гучманидзе написал в соцсетях, что рыбаки в Черном море столкнулись c серебристым тетрадоном (Lagocephalus sceleratus). Основная опасность рыбы – сильнейший нейротоксин тетродотоксин. Даже небольшое его количество может вызвать паралич и смерть при неправильном употреблении в пищу. Агентство в постоянном режиме проводит мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря. "Призываем всех, кто намеренно или ненамеренно пытается ввести население в заблуждение, воздержаться от распространения непроверенной информации", – подчеркнули в ведомстве. Серебристого тетрадона не рекомендуют брать даже в руки. Яд может быть на слизи. Сама же рыба небольшая, до 30 см в длину. Как отмечают специалисты, из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, крым, черное море, арчил гучманидзе, национальное агентство окружающей среды