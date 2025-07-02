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Смертельно ядовитых рыб в прибрежных водах Грузии не обнаружено – Нацагентство
Смертельно ядовитых рыб в прибрежных водах Грузии не обнаружено – Нацагентство
Sputnik Грузия
В Агентстве заявляют, что их специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря 02.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Ни одного опасного для морского биоразнообразия или здоровья человека вида не обнаружено в акватории Черного моря у берегов Грузии, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии. В конце июня ихтиолог Арчил Гучманидзе написал в соцсетях, что рыбаки в Черном море столкнулись c серебристым тетрадоном (Lagocephalus sceleratus). Основная опасность рыбы – сильнейший нейротоксин тетродотоксин. Даже небольшое его количество может вызвать паралич и смерть при неправильном употреблении в пищу. Агентство в постоянном режиме проводит мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря. "Призываем всех, кто намеренно или ненамеренно пытается ввести население в заблуждение, воздержаться от распространения непроверенной информации", – подчеркнули в ведомстве. Серебристого тетрадона не рекомендуют брать даже в руки. Яд может быть на слизи. Сама же рыба небольшая, до 30 см в длину. Как отмечают специалисты, из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, крым, черное море, арчил гучманидзе, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, общество, крым, черное море, арчил гучманидзе, национальное агентство окружающей среды
Смертельно ядовитых рыб в прибрежных водах Грузии не обнаружено – Нацагентство
В Агентстве заявляют, что их специалисты в постоянном режиме проводят мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Ни одного опасного для морского биоразнообразия или здоровья человека вида не обнаружено в акватории Черного моря у берегов Грузии, заявили в Национальном агентстве окружающей среды Грузии.
В конце июня ихтиолог Арчил Гучманидзе написал в соцсетях, что рыбаки в Черном море столкнулись c серебристым тетрадоном (Lagocephalus sceleratus). Основная опасность рыбы – сильнейший нейротоксин тетродотоксин. Даже небольшое его количество может вызвать паралич и смерть при неправильном употреблении в пищу.
"До сих пор в прибрежных водах Грузии не зафиксировано ни одного опасного для морского биоразнообразия или здоровья человека вида. Соответственно, распространяемая информация о наличии опасных видов в черноморских водах Грузии не соответствует действительности", – говорится в распространенном сообщении.
Агентство в постоянном режиме проводит мониторинг морского биоразнообразия, в том числе ихтиофауны, в акватории Черного моря.
"Призываем всех, кто намеренно или ненамеренно пытается ввести население в заблуждение, воздержаться от распространения непроверенной информации", – подчеркнули в ведомстве.
В ноябре 2014 года два экземпляра серебристого иглобрюха обнаружили у берегов Крыма: один – в Старосеверной бухте (Севастополь), второй – у входа в Южную бухту Севастополя в районе Графской пристани.
Серебристого тетрадона не рекомендуют брать даже в руки. Яд может быть на слизи. Сама же рыба небольшая, до 30 см в длину.
Как отмечают специалисты, из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.