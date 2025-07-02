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Спецоперация МВД в Тбилиси и регионах – задержаны наркоторговцы
Спецоперация МВД в Тбилиси и регионах – задержаны наркоторговцы
Sputnik Грузия
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T16:00+0400
2025-07-02T16:00+0400
2025-07-02T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Три человека задержаны полицией Тбилиси и Самегрело – Земо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств группой лиц в особо крупном размере с целью сбыта, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Давид Кикнадзе. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе обыска в домах обвиняемых и при личном досмотре правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 67 упаковок наркотического средства метадон. Полиция также изъяла предметы, необходимые для упаковки наркотика. Следствием установлено, что обвиняемые входили в организованную группу наркоторговцев в социальной сети. Они оставляли т. н. закладки с целью дальнейшей реализации, фотографировали локацию, а затем рассылали заинтересованным в его приобретении лицам с соответствующей маркировкой и координатами. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркоторговля, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика, тбилиси, самегрело-земо сванети, происшествия, новости, грузия
наркоторговля, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика, тбилиси, самегрело-земо сванети, происшествия, новости, грузия
Спецоперация МВД в Тбилиси и регионах – задержаны наркоторговцы
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Три человека задержаны полицией Тбилиси и Самегрело – Земо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств группой лиц в особо крупном размере с целью сбыта, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Давид Кикнадзе.
"Хочу проинформировать общество об очередной масштабной полицейской операции, проведенной МВД. В результате проведенных вчера поздно вечером в Тбилиси и Самегрело – Земо Сванети полицейских операций, сотрудниками правоохранительных органов изъято наркотическое средство метадон в особо крупном размере – до 1,2 килограмма", – сказал Кикнадзе на брифинге.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
В ходе обыска в домах обвиняемых и при личном досмотре правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 67 упаковок наркотического средства метадон. Полиция также изъяла предметы, необходимые для упаковки наркотика.
Следствием установлено, что обвиняемые входили в организованную группу наркоторговцев в социальной сети. Они оставляли т. н. закладки с целью дальнейшей реализации, фотографировали локацию, а затем рассылали заинтересованным в его приобретении лицам с соответствующей маркировкой и координатами.
"В целях выявления других лиц, причастных к наркопреступлениям, и привлечения их к уголовной ответственности, мы активно продолжаем проведение соответствующих комплексных следственных действий", – отметил Кикнадзе.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.