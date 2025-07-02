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Спецоперация МВД в Тбилиси и регионах – задержаны наркоторговцы

Спецоперация МВД в Тбилиси и регионах – задержаны наркоторговцы

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T16:00+0400

2025-07-02T16:00+0400

2025-07-02T16:00+0400

наркоторговля

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ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Три человека задержаны полицией Тбилиси и Самегрело – Земо Сванети по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств группой лиц в особо крупном размере с целью сбыта, заявил директор Центрального департамента криминальной полиции МВД Давид Кикнадзе. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. В ходе обыска в домах обвиняемых и при личном досмотре правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 67 упаковок наркотического средства метадон. Полиция также изъяла предметы, необходимые для упаковки наркотика. Следствием установлено, что обвиняемые входили в организованную группу наркоторговцев в социальной сети. Они оставляли т. н. закладки с целью дальнейшей реализации, фотографировали локацию, а затем рассылали заинтересованным в его приобретении лицам с соответствующей маркировкой и координатами. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркоторговля, наркотики, наркопреступления в грузии, наркополитика, тбилиси, самегрело-земо сванети, происшествия, новости, грузия