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У парламента Грузии новый регламент
У парламента Грузии новый регламент
Sputnik Грузия
Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан... 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Вступил в силу новый регламент парламента, который предполагает введение ряда новшеств, в том числе в вопросе подотчетности правительства, названий комитетов и процедуры работы. Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан, подотчетности правительства, а также другие вопросы, связанные с работой парламента. Согласно уже вступившему в силу регламенту, президент Грузии больше не будет в парламенте Грузии и будут 16 парламентских комитетов: Комитеты имеют право определять периодичность заседания и повестку дня, проводя в месяц минимум одно заседание. При этом комитеты больше не будут рассматривать следующие вопросы до пленарного заседания: избрание на какую-либо должность, создание комиссий парламента, выражение доверия правительству, выборы президента Грузии и вопрос импичмента. Также по регламенту теперь разделение зала заседаний парламента на секторы и вопрос допуска на заседание лиц будет полностью компетенцией председателя парламента. Работать на заседаниях парламент будет с 12:00 до 21:00. Кроме того, депутаты больше не смогут объявлять бойкот заседаниям парламента, а лишь конкретным вопросам повестки дня заседаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии
У парламента Грузии новый регламент
Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан, подотчетности правительства
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Вступил в силу новый регламент парламента, который предполагает введение ряда новшеств, в том числе в вопросе подотчетности правительства, названий комитетов и процедуры работы.
Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан, подотчетности правительства, а также другие вопросы, связанные с работой парламента.
"С сегодняшнего дня парламент Грузии будет действовать по новому регламенту. Регламент парламента – это живой документ. Правило заключается в том, что новый парламент принимает новый Регламент, что является одним из проявлений парламентского суверенитета", – заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Согласно уже вступившему в силу регламенту, президент Грузии больше не будет в парламенте Грузии и будут 16 парламентских комитетов:
Комитет по правам человека и гражданской интеграции,
Комитет по вопросам образования, науки и спорта,
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов,
Комитет экономической политики,
Комитет европейской интеграции,
Комитет обороны и безопасности,
Комитет региональной политики и самоуправления,
Комитет по внешним связям,
Комитет по процедурным вопросам,
Финансово-бюджетный комитет,
Комитет сельского хозяйства,
Комитет здравоохранения и социальным вопросам.
Комитеты имеют право определять периодичность заседания и повестку дня, проводя в месяц минимум одно заседание.
При этом комитеты больше не будут рассматривать следующие вопросы до пленарного заседания: избрание на какую-либо должность, создание комиссий парламента, выражение доверия правительству, выборы президента Грузии и вопрос импичмента.
Также по регламенту теперь разделение зала заседаний парламента на секторы и вопрос допуска на заседание лиц будет полностью компетенцией председателя парламента. Работать на заседаниях парламент будет с 12:00 до 21:00.
Кроме того, депутаты больше не смогут объявлять бойкот заседаниям парламента, а лишь конкретным вопросам повестки дня заседаний.