https://sputnik-georgia.ru/20250702/u-parlamenta-gruzii-novyy-reglament-294006100.html

У парламента Грузии новый регламент

У парламента Грузии новый регламент

Sputnik Грузия

Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан... 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T09:01+0400

2025-07-02T09:01+0400

2025-07-02T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Вступил в силу новый регламент парламента, который предполагает введение ряда новшеств, в том числе в вопросе подотчетности правительства, названий комитетов и процедуры работы. Регламент парламента – закон, регулирующий работу законодательного органа страны, в том числе в вопросе принятия законов, рассмотрения инициатив граждан, подотчетности правительства, а также другие вопросы, связанные с работой парламента. Согласно уже вступившему в силу регламенту, президент Грузии больше не будет в парламенте Грузии и будут 16 парламентских комитетов: Комитеты имеют право определять периодичность заседания и повестку дня, проводя в месяц минимум одно заседание. При этом комитеты больше не будут рассматривать следующие вопросы до пленарного заседания: избрание на какую-либо должность, создание комиссий парламента, выражение доверия правительству, выборы президента Грузии и вопрос импичмента. Также по регламенту теперь разделение зала заседаний парламента на секторы и вопрос допуска на заседание лиц будет полностью компетенцией председателя парламента. Работать на заседаниях парламент будет с 12:00 до 21:00. Кроме того, депутаты больше не смогут объявлять бойкот заседаниям парламента, а лишь конкретным вопросам повестки дня заседаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, парламент грузии