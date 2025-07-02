https://sputnik-georgia.ru/20250702/v-gruzii-uzhestochayut-zakony-v-otnoshenii-vyraschivaniya-konopli-294011137.html

В Грузии ужесточают законы в отношении выращивания конопли

В Грузии ужесточают законы в отношении выращивания конопли

Sputnik Грузия

Культивация конопли в особо крупном размере повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет 02.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-02T14:54+0400

2025-07-02T14:54+0400

2025-07-02T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. В Грузии возвращают тюремные сроки за выращивание конопли весом более 10 граммов, которые были отменены Конституционным судом Грузии в 2017 году.Конституционный суд Грузии в 2017 году упразднил меры наказания за культивацию марихуаны в Грузии, и суды, вынося приговор, не могли приговорить обвиняемого за выращивание определенного количества конопли к конкретному сроку лишения свободы. Теперь, согласно принятым в первом чтении поправкам в Уголовный кодекс Грузии, незаконная культивация конопли будет караться штрафом либо общественными работами на срок от 200 до 400 часов, либо домашним арестом, либо тюремным сроком от двух до шести лет. То же действие, касающееся выращивания в крупном размере, группой лиц, неоднократно или ранее судимым за преступления, связанные с наркотиками, будет караться лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Культивация конопли в особо крупном размере либо ее выращивание организованной группировкой повлечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двенадцати лет. Как пояснили авторы законопроекта, уголовная ответственность будет применяться, если речь идет о весе растения от 10 граммов и весе марихуаны от 5 граммов. При этом за незаконное хранение марихуаны от 5 до 70 граммов и конопли от 10 до 155 граммов повлечет за собой наказание на срок до шести лет лишения свободы, а не более высокий штраф, как это было ранее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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