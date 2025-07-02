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Жеребьевка Кубка вызова по регби – определились соперники грузинской франшизы "Черный лев"
Жеребьевка Кубка вызова по регби – определились соперники грузинской франшизы "Черный лев"
Sputnik Грузия
На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье"... 02.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-02T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев", как и в предыдущие два года, примет участие в розыгрыше второго по значимости еврокубка по регби – Кубка вызова 2025/2026 и сыграет с командами из Уэльса, Франции, Италии и Ирландии. В Дублине во вторник, 1 июля, прошла жеребьевка нового сезона Кубка европейских чемпионов по регби и Кубка вызова. В прошлом сезоне "Черному льву" не удалось выйти в плей-офф турнира. На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье" (Франция) и "Монтобан" (Франция). Даты игр: Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. "Черный лев" впервые получил приглашение от организаторов в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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франция, уэльс, ирландия, новости, спорт, грузия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
франция, уэльс, ирландия, новости, спорт, грузия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Жеребьевка Кубка вызова по регби – определились соперники грузинской франшизы "Черный лев"
На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье" (Франция) и "Монтобан" (Франция)
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев", как и в предыдущие два года, примет участие в розыгрыше второго по значимости еврокубка по регби – Кубка вызова 2025/2026 и сыграет с командами из Уэльса, Франции, Италии и Ирландии.
В Дублине во вторник, 1 июля, прошла жеребьевка нового сезона Кубка европейских чемпионов по регби и Кубка вызова. В прошлом сезоне "Черному льву" не удалось выйти в плей-офф турнира.
На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье" (Франция) и "Монтобан" (Франция).
Первый тур – 5/6/7 декабря 2025 года
Второй тур – 12/13/14 декабря 2025 года
Третий тур – 9/10/11 января 2026 года
Четвертый тур – 16/17/18 января 2026 года
1/8 финала – 3/4/5 апреля 2026 года
Четвертьфиналы – 10/11/12 апреля 2026 года
Полуфиналы – 1/2/3 мая 2026 года
Финал – 22 мая 2026 года.
Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов.
"Черный лев" впервые получил приглашение от организаторов в 2023 году.