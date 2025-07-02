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Жеребьевка Кубка вызова по регби – определились соперники грузинской франшизы "Черный лев"

Жеребьевка Кубка вызова по регби – определились соперники грузинской франшизы "Черный лев"

Sputnik Грузия

На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье"... 02.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев", как и в предыдущие два года, примет участие в розыгрыше второго по значимости еврокубка по регби – Кубка вызова 2025/2026 и сыграет с командами из Уэльса, Франции, Италии и Ирландии. В Дублине во вторник, 1 июля, прошла жеребьевка нового сезона Кубка европейских чемпионов по регби и Кубка вызова. В прошлом сезоне "Черному льву" не удалось выйти в плей-офф турнира. На этот раз грузинская команда попала в группу А, где ее соперниками стали "Оспрейс" (Уэльс), "Коннахт" (Ирландия), "Зебре Парма" (Италия), "Монпелье" (Франция) и "Монтобан" (Франция). Даты игр: Кубок вызова – это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. "Черный лев" впервые получил приглашение от организаторов в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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