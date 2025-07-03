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Что обсудили Путин и Трамп по телефону

Что обсудили Путин и Трамп по телефону

Sputnik Грузия

Помощник президента РФ представил детали состоявшегося в четверг телефонного разговора лидеров двух стран 03.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Президенты России и США провели телефонный разговор сегодня, он длился около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом", – сказал он.Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, заявил Ушаков. С российской стороны подчеркнута позиция урегулирования конфликта демократическим путем."Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным", – добавил Ушаков.Речи о возможности встречи президентов не шло, отметил помощник российского лидера, однако "эта идея висит в воздуха".Президенты обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.Также Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США, отметив, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.Президенты России и США продолжат общение друг с другом, могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, иран, ближний восток, владимир путин, дональд трамп