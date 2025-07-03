https://sputnik-georgia.ru/20250703/chto-obsudili-putin-i-tramp-po-telefonu-294040796.html
Что обсудили Путин и Трамп по телефону
Что обсудили Путин и Трамп по телефону
Sputnik Грузия
Помощник президента РФ представил детали состоявшегося в четверг телефонного разговора лидеров двух стран 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T22:16+0400
2025-07-03T22:16+0400
2025-07-03T22:16+0400
россия
в мире
политика
сша
иран
ближний восток
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24563/99/245639933_0:70:1920:1150_1920x0_80_0_0_8d70b4d281fe3c4b3b50f2df62e6c844.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Президенты России и США провели телефонный разговор сегодня, он длился около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом", – сказал он.Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, заявил Ушаков. С российской стороны подчеркнута позиция урегулирования конфликта демократическим путем."Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным", – добавил Ушаков.Речи о возможности встречи президентов не шло, отметил помощник российского лидера, однако "эта идея висит в воздуха".Президенты обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.Также Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США, отметив, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.Президенты России и США продолжат общение друг с другом, могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
иран
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24563/99/245639933_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_97538fc340cbb8d214bb540faa9a30c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, сша, иран, ближний восток, владимир путин, дональд трамп
россия, в мире, политика, сша, иран, ближний восток, владимир путин, дональд трамп
Что обсудили Путин и Трамп по телефону
Помощник президента РФ представил детали состоявшегося в четверг телефонного разговора лидеров двух стран
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Президенты России и США провели телефонный разговор сегодня, он длился около часа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Только что закончился почти часовой очередной телефонный разговор между Путиным и Трампом", – сказал он.
Путин и Трамп обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, заявил Ушаков. С российской стороны подчеркнута позиция урегулирования конфликта демократическим путем.
Также лидеры коснулись ситуации вокруг Украины, президент РФ подчеркнул готовность Москвы к переговорам с Киевом. Вместе с тем Россия будет достигать поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится. По словам Юрия Ушакова, конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле не обсуждались.
"Разговор шел на одной волне и был откровенным, деловым и конкретным", – добавил Ушаков.
Речи о возможности встречи президентов не шло, отметил помощник российского лидера, однако "эта идея висит в воздуха".
Президенты обсудили ряд перспективных совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.
Также Путин поздравил Трампа с предстоящим Днем независимости США, отметив, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности.
Президенты России и США продолжат общение друг с другом, могут поднять трубку в любой момент в течение дня при необходимости разговора.