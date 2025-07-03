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Департаменту миграции МВД Грузии предоставили больше прав

Департаменту миграции МВД Грузии предоставили больше прав

Sputnik Грузия

За шесть месяцев из Грузии депортировали 525 иностранцев за нарушение миграционного законодательства 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T17:58+0400

2025-07-03T17:58+0400

2025-07-03T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства", согласно которым полиция с целью выявления нелегалов будет иметь право проверить их место жительство или рабочие места. Кроме того, сотрудники департамента миграции наделяются правом заходить в любое частное владение на основании постановления суда, либо с согласия собственника или работодателя."Важно, чтобы департамент миграции МВД имел еще более прочные правовые гарантии, чтобы они могли эффективно осуществлять свои полномочия в этом направлении", – заявил один из авторов поправок, замглавы юридического комитета Торнике Чеишвили. По его словам, за первые шесть месяцев 2025 года, из страны в связи с незаконным пребыванием на территории Грузии было выдворено 525 иностранных граждан, что на 280% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Процедуры проверки Во время проверки полиция будет иметь право опрашивать лиц, требовать их документы, проводить поверхностный обыск, а также осуществлять другие превентивные меры. Также полиция будет иметь право потребовать документы, подтверждающие разрешение на работу иностранца. В случае крайней необходимости, когда будет угроза сокрытия иностранца или уничтожения им своих документов для проверки его места жительства или рабочего места, МВД сможет получить срочный ордер от суда. Отказ сотрудничества с полицией в Грузии является административно наказуемым нарушением и может повлечь вместе с наказанием выдворение иностранца. Новые правила для иностранцев С 1 марта 2026 года любому иностранцу в Грузии будет запрещено работать без наличия специального разрешения. При этом власти ограничат список профессий для работы иностранных граждан. С 1 сентября в Грузии ужесточается также миграционное законодательство. Иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз. Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушение закона о манифестациях и за ряд уголовных преступлений. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, мвд грузии, миграционные новости грузии сегодня