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Генсек ОБСЕ: выборы в Грузии отражают волю народа, бойкот оппозиции несправедлив

Генсек ОБСЕ: выборы в Грузии отражают волю народа, бойкот оппозиции несправедлив

Sputnik Грузия

Оппозиция уже восьмой месяц проводит акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T12:51+0400

2025-07-03T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Результаты парламентских выборов отражали волю народа, а оппозиция, которая получила более чем 40-процентное представительство в законодательном органе Грузии, несправедливо ведет себя по отношению к своим избирателям, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу. В октябре 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы. Все четыре оппозиционные партии: "Единство – национальное движение", "Лело для Грузии", "Коалиция за перемены" и "За Грузию" отказываются признавать итоги, называя их "сфальсифицированными". Они бойкотируют работу парламента и требуют проведения досрочных выборов. В грузинском парламенте оппозиция занимает 61 место из 150, что составляет свыше 40%, однако, по словам генсека ОБСЕ, она бойкотирует работу законодательного органа. Синирлиоглу считает, что в демократическом обществе важно иметь пространство для выражения мнений, но при этом нужно активно использовать парламент как избранный народом орган власти. "Иметь 40-процентное представительство в парламенте и не пользоваться им означает несправедливо поступать по отношению к тем людям, которые за тебя проголосовали. Это вопрос, который мы должны изучить, когда говорим о Грузии", – подчеркнул генсек. Власти Грузии не раз заявляли, что парламентские выборы прошли без существенных нарушений, ссылаясь на итоговый отчет миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ, который не оспаривает результаты голосования, хоть и отмечает ряд нарушений. Оппозиция уже восьмой месяц проводит акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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