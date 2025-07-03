https://sputnik-georgia.ru/20250703/gruzinskaya-oppozitsiya-treschit-po-shvam-boykot-ili-uchastie-v-vyborakh-294027161.html

Грузинская оппозиция трещит по швам: бойкот или участие в выборах?

Грузинская оппозиция трещит по швам: бойкот или участие в выборах?

Sputnik Грузия

Пренебрежение волей избирателей и действия в чужих интересах приводят к внутренним разногласиям и противостоянию в оппозиции, заявляют в "Грузинской мечте" 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T20:51+0400

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2025-07-03T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. В грузинской оппозиции усиливаются разногласия по вопросу участия в выборах в органы местного самоуправления – одни бойкотируют, другие выступают за борьбу и объединение. На фоне обострения разногласий внутри оппозиции накануне стало известно о выходе Элгуджи Хокришвили из партии "Гахария за Грузию". В своем обращении в социальной сети он пояснил, что расхождение во взглядах возникло после начала обсуждений по поводу участия партии в выборах органов местного самоуправления, которые пройдут этой осенью. Хокришвили считает, что участие в текущем процессе не приведет к реальным политическим изменениям. А для этого, по его мнению, необходимо активно бойкотировать, расширять гражданские протесты, усиливать внутреннее и внешнее давление и проводить уличные акции. Пренебрежение волей избирателей и действия в чужих интересах приводят к внутренним разногласиям и противостоянию в оппозиции, а также обусловлены личным и партийным эгоизмом, взаимной нетерпимостью и неспособностью ужиться. В этом уверен и депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Помимо партии "Гахария – за Грузию", к отказу от бойкота выборов не присоединилась оппозиционная партия "Лело для Грузии". Один из лидеров "Лело" Мамука Хазарадзе, который на данный момент находится под стражей, в очередной раз призвал оппозиционных коллег объединить силы перед выборами. При этом Хазарадзе заявил, что некоторые оппозиционные партии выбрали "Лело" своей мишенью и собираются вести кампанию против нее. Однако такие действия, по его мнению, не дадут результатов. Он призвал оппозицию сосредоточиться на настоящем противнике, который, как он считает, очевиден для всех. "Дружески обращаюсь к вам: эта кампания окажется безрезультатной… Кроме того, враг и противник, думаю, всем известны, и именно на них должен быть поправлен фокус", – отметил Хазарадзе. Поправить фокус следовало бы тем политическим силам, которые предают признанный и выбранный оппозицией курс, которые собираются сотрудничать с властью и отказывается от бойкота выборов, заявил в ответ член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Ираклий Павленишвили. "Именно этим людям нужно поправить свой фокус, и наоборот, мы должны призывать их к этому. Но в итоге все оборачивается так, что именно они осмеливаются говорить нам, что нам нужно скорректировать свой фокус", – заявил Павленишвили. "Нацдвижение" в числе восьми оппозиционных партий, которые объявили о бойкоте местных выборов. Совместное заявление об отказе, помимо ЕНД, подписали "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". Предстоящие выборы Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами. При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов (сакребуло) составляет 4%. Для победы на выборах мэра кандидату необходимо получить большинство голосов. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключено. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение