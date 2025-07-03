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Грузия примет матчи Евролиги по пляжному футболу в июле

Грузия примет матчи Евролиги по пляжному футболу в июле

Sputnik Грузия

Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии 03.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия, как и в прошлом году, примет матчи Евролиги по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League Georgia 2025) – турнир пройдет в Аджарии, на Batumi Sand Arena в течение трех дней с 18 июля. Batumi Beach Arenaна – новый стадион, построенный на Батумском бульваре. Он рассчитан на 1,3 тысячи зрителей и полностью соответствует современным стандартам пляжного футбола. Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии. В группу B вошли Германия, Турция, Чехия и Беларусь. Главный тренер сборной Грузии – итальянский специалист Массимилиано Де Челлис, который приступит к работе 3 июля. Турнир завершится 20 июля. Сборная Грузии по пляжному футболу была создана в 2008 году к матчам квалификации чемпионата мира, где она проиграла все матчи. После этого команда взяла 9-летнюю паузу и вернулась на международную арену лишь в 2017 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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