https://sputnik-georgia.ru/20250703/gruziya-primet-matchi-evroligi-po-plyazhnomu-futbolu-v-iyule-294013316.html
Грузия примет матчи Евролиги по пляжному футболу в июле
Грузия примет матчи Евролиги по пляжному футболу в июле
Sputnik Грузия
Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T11:52+0400
2025-07-03T11:52+0400
2025-07-03T11:56+0400
спорт
грузия
новости
швейцария
эстония
португалия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22991/33/229913365_0:0:2114:1190_1920x0_80_0_0_cefb5c1283c7ac063a1445661ff2d898.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Грузия, как и в прошлом году, примет матчи Евролиги по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League Georgia 2025) – турнир пройдет в Аджарии, на Batumi Sand Arena в течение трех дней с 18 июля. Batumi Beach Arenaна – новый стадион, построенный на Батумском бульваре. Он рассчитан на 1,3 тысячи зрителей и полностью соответствует современным стандартам пляжного футбола. Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии. В группу B вошли Германия, Турция, Чехия и Беларусь. Главный тренер сборной Грузии – итальянский специалист Массимилиано Де Челлис, который приступит к работе 3 июля. Турнир завершится 20 июля. Сборная Грузии по пляжному футболу была создана в 2008 году к матчам квалификации чемпионата мира, где она проиграла все матчи. После этого команда взяла 9-летнюю паузу и вернулась на международную арену лишь в 2017 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
швейцария
эстония
португалия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22991/33/229913365_0:0:1976:1482_1920x0_80_0_0_84fbf44fb1af0186b32ca507bbe442a6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, швейцария, эстония, португалия
спорт, грузия, новости, швейцария, эстония, португалия
Грузия примет матчи Евролиги по пляжному футболу в июле
11:52 03.07.2025 (обновлено: 11:56 03.07.2025)
Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik.
Грузия, как и в прошлом году, примет матчи Евролиги по пляжному футболу (Euro Beach Soccer League Georgia 2025) – турнир пройдет
в Аджарии, на Batumi Sand Arena в течение трех дней с 18 июля.
Batumi Beach Arenaна – новый стадион, построенный на Батумском бульваре. Он рассчитан на 1,3 тысячи зрителей и полностью соответствует современным стандартам пляжного футбола.
Сборной Грузии выпало сыграть с сильными соперниками в дивизионе А – сборными Португалии, Эстонии и Швейцарии. В группу B вошли Германия, Турция, Чехия и Беларусь.
Главный тренер сборной Грузии – итальянский специалист Массимилиано Де Челлис, который приступит к работе 3 июля. Турнир завершится 20 июля.
Сборная Грузии по пляжному футболу была создана в 2008 году к матчам квалификации чемпионата мира, где она проиграла все матчи. После этого команда взяла 9-летнюю паузу и вернулась на международную арену лишь в 2017 году.