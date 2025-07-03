https://sputnik-georgia.ru/20250703/kobakhidze-vstretilsya-s-novymi-poslami-v-italii-i-kazakhstane-294031311.html

Кобахидзе встретился с новыми послами в Италии и Казахстане

Кобахидзе встретился с новыми послами в Италии и Казахстане

Sputnik Грузия

Премьер поздравил дипломатов с назначением на новые должности и пожелал им успехов 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T18:56+0400

2025-07-03T18:56+0400

2025-07-03T18:56+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с новоназначенными чрезвычайными и полномочными послами Грузии в Италии и Казахстане, сообщили в пресс-службе главы правительства. Премьер поздравил дипломатов с назначением на новые должности и пожелал им успехов. Тамар Лилуашвили назначена чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Италии и постпредом Грузии при международных организациях ООН (ФАО, ИФАД, ВПП) в Риме. Ранее Лилуашвили занимала должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Венгрии, а до этого была послом Грузии в Болгарии. Лилуашвили была представлена к государственной награде Венгрии – "Командорский крест ордена "За заслуги перед Венгрией". Леван Диасамидзе назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в республике Казахстан. Диасамидзе имеет большой опыт работы в МИД, а также в дипломатических и консульских миссиях Грузии за рубежом. С 2022 года занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии Молдове. Отношения между Грузией и Италией Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлен ряд соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее. Динамичным является обмен визитами высокого уровня как со стороны исполнительной, так и законодательной власти. В 2018 году с первым официальным визитом в Грузию прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, а в 2022 году состоялся государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Италию. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм. В 2006 году в Тбилиси было основано "Общество Данте Алигьери", целью которого является популяризация итальянского языка и культуры в Грузии, а в 2010 году в Риме на аллее в парке Вилла Боргезе был открыт памятник известному грузинскому поэту XII века Шота Руставели. Грузия и Казахстан Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии, вкладывая деньги в сферы энергетики и туризма. Товарооборот между странами в 2024 году составил более 922 миллионов долларов, что на 25,3% больше по сравнению с 2023 годом, при этом экспорт в Казахстан вырос на 22,3%. Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, италия, казахстан, ираклий кобахидзе, мид грузии