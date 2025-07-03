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Консул России встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
Консул России встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
Sputnik Грузия
На сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" 03.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Spuntik. Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, которые ранее были арестованы в Баку, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"."Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым", – говорится в сообщении.Уточняется, что они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации.Работникам Sputnik в Баку предъявили несостоятельные обвинения, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Публикуем его полный комментарий РИА Новости:В МИА "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований.С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют.За все годы своей работы деятельность нашего Агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов.Задержание журналистов SputnikВ понедельник, 30 июня, в офис Sputnik Азербайджан пришли силовики, были задержаны шеф-редактор агентства Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых – по информации местных СМИ, их обвиняют в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". Вечером того же дня стало известно, что азербайджанские правоохранители задержали редактора видеоагентства Ruptly, которая была в Баку с частным визитом.Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" выпустила официальное заявление по ситуации. В Кремле рассчитывают, что в самое ближайшее время удастся добиться освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.Вечером во вторник в Азербайджане задержали восемь российских граждан, которые, по утверждениям местных правоохранительных органов, имеют отношение к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Их арестовали на четыре месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, азербайджан, дмитрий киселев, россия сегодня, баку, sputnik
россия, в мире, новости, азербайджан, дмитрий киселев, россия сегодня, баку, sputnik
Консул России встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором
19:43 03.07.2025 (обновлено: 20:35 03.07.2025)
На сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют, заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня"
ТБИЛИСИ, 3 июл – Spuntik. Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым, которые ранее были арестованы в Баку, сообщает Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Российский консул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым", – говорится в сообщении.
Уточняется, что они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации.
Работникам Sputnik в Баку предъявили несостоятельные обвинения, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Публикуем его полный комментарий РИА Новости:
В МИА "Россия сегодня" глубоко обеспокоены задержанием уже четвертые сутки в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также арестованы несколько сотрудников редакции – граждан Азербайджана. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований.
С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют.
За все годы своей работы деятельность нашего Агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Нашим сотрудникам предъявлены несостоятельные обвинения, а сами они арестованы под надуманным предлогом. Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов.
Задержание журналистов Sputnik
В понедельник, 30 июня, в офис Sputnik Азербайджан пришли силовики, были задержаны шеф-редактор агентства Евгений Белоусов и руководитель редакции Игорь Картавых – по информации местных СМИ, их обвиняют в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". Вечером того же дня стало известно, что азербайджанские правоохранители задержали редактора видеоагентства Ruptly, которая была в Баку с частным визитом.
Во вторник медиагруппа "Россия сегодня" выпустила официальное заявление по ситуации. В Кремле рассчитывают, что в самое ближайшее время удастся добиться освобождения сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.
Вечером во вторник в Азербайджане задержали восемь российских граждан, которые, по утверждениям местных правоохранительных органов, имеют отношение к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Их арестовали на четыре месяца.