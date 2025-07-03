https://sputnik-georgia.ru/20250703/lavrov-vystupaet-na-forume-buduschego-2050-v-moskve---video-294033075.html
Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в Москве - видео
Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в Москве - видео
Sputnik Грузия
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в учебно-образовательном кластере "Ломоносов" в Москве. Главная тема – тенденции развития... 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T17:57+0400
2025-07-03T17:57+0400
2025-07-03T17:57+0400
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лавров
сергей лавров
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Среди участников также предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск, британский политик Джордж Гэллоуэй, директор Сети по выработке решений в области устойчивого развития ООН Джеффри Сакс и другие.
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видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео
видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео
Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в Москве - видео
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в учебно-образовательном кластере "Ломоносов" в Москве. Главная тема – тенденции развития страны на ближайшие 25 лет.
Среди участников также предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск, британский политик Джордж Гэллоуэй, директор Сети по выработке решений в области устойчивого развития ООН Джеффри Сакс и другие.