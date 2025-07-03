https://sputnik-georgia.ru/20250703/lavrov-vystupaet-na-forume-buduschego-2050-v-moskve---video-294033075.html

Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в Москве - видео

Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в Москве - видео

Sputnik Грузия

Глава МИД России Сергей Лавров выступает на "Форуме будущего 2050" в учебно-образовательном кластере "Ломоносов" в Москве. Главная тема – тенденции развития... 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T17:57+0400

2025-07-03T17:57+0400

2025-07-03T17:57+0400

видео

мультимедиа

россия

лавров

сергей лавров

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/03/294032902_45:0:2724:1507_1920x0_80_0_0_7584320599c83e85641d1b31cd130274.png

Среди участников также предприниматель и отец Илона Маска Эррол Маск, британский политик Джордж Гэллоуэй, директор Сети по выработке решений в области устойчивого развития ООН Джеффри Сакс и другие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, лавров, сергей лавров, видео