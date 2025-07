https://sputnik-georgia.ru/20250703/liverpul-gotovitsya-k-ofitsialnoy-prezentatsii-vratarya-georgiya-mamardashvili-294025556.html

"Ливерпуль" готовится к официальной презентации вратаря Георгия Мамардашвили

"Ливерпуль" готовится к официальной презентации вратаря Георгия Мамардашвили

В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года 03.07.2025

ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Вратарь сборной Грузии по футболу Георгий Мамардашвили прибыл в Англию вместе с агентом Леваном Сетуридзе, и уже в четверг "Ливерпуль" может официально представить своего нового голкипера, сообщило издание "This Is Anfield". "Георгий Мамардашвили отправился в Ливерпуль на официальную презентацию, которая может состояться 3 июля", – написали в "This Is Anfield". Один из лучших клубов английского и мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение года грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. Мамардашвили перешел в "Валенсию" на правах аренды в июле 2021 года. В конце того же года испанский клуб выкупил вратаря у тбилисского "Динамо". В сентябре 2022 года испанцы продлили контракт с футболистом до 30 июня 2027-го, но не смогли устоять перед предложением президента "Ливерпуля" в 2024 году и получили за Мамардашвили более чем 35 млн евро. В сборной Грузии футболист дебютировал в сентябре 2021 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

