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Массовая драка на востоке Грузии – полиция задержала восемь участников
Массовая драка на востоке Грузии – полиция задержала восемь участников
Sputnik Грузия
Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы за нанесение побоев, организацию группового насилия и нанесение тяжкого вреда здоровью 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T23:26+0400
2025-07-03T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Кахети за участие в массовом избиении человека и нанесении тяжкого вреда его здоровью задержала восемь человек, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, задержанные в Сагареджо из мести избили 55-летнего мужчину и ранили его сына. Раненный был доставлен в клинику, где ему оказали медицинскую помощь. Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы за нанесение побоев, организацию группового насилия и нанесение тяжкого вреда здоровью. Следствие по делу продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, кахети, сагареджо, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, кахети, сагареджо, мвд грузии

Массовая драка на востоке Грузии – полиция задержала восемь участников

23:26 03.07.2025
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 03.07.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы за нанесение побоев, организацию группового насилия и нанесение тяжкого вреда здоровью
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Кахети за участие в массовом избиении человека и нанесении тяжкого вреда его здоровью задержала восемь человек, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, задержанные в Сагареджо из мести избили 55-летнего мужчину и ранили его сына.
Раненный был доставлен в клинику, где ему оказали медицинскую помощь.
Задержанным грозит до девяти лет лишения свободы за нанесение побоев, организацию группового насилия и нанесение тяжкого вреда здоровью.
Следствие по делу продолжается.
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