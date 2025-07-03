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МИД Грузии пришлось оправдываться за посещение посольства Ирана

МИД Грузии пришлось оправдываться за посещение посольства Ирана

Sputnik Грузия

Посольство Израиля в Грузии заявило о глубокой обеспокоенности и потрясении в связи с визитом заместителя министра иностранных дел Грузии в представительство... 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T15:51+0400

2025-07-03T15:51+0400

2025-07-03T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. МИД Грузии утверждает, что заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили лишь сделал запись в книге соболезнований по поводу гибели граждан Ирана.Заявление министерству иностранных дел Грузии пришлось сделать после того, как посольство Ирана в Грузии распространило заявление, согласно которому Хвтисиашвили сделал запись в открытой в посольстве книге соболезнований, выразив соболезнования в связи с погибшими в результате израильской атаки и солидарность с Ираном, что вызвало негодование со стороны Израиля. "26 июня 2025 года посольство Ирана направило официальную ноту в министерство иностранных дел относительно открытия книги соболезнований в посольстве Исламской Республики Иран, а также соответствующая запись была сделана в открытой в Тбилиси книге соболезнований в связи с гибелью граждан Ирана", – говорится в сообщении МИД. МИД Грузии отмечает, что Грузия глубоко озабочена растущей напряженностью на Ближнем Востоке и придает особое значение дипломатическим усилиям для обеспечения стабильности в регионе. Ранее посольство Израиля в Грузии распространило заявление, в котором отметило, что оно потрясено действиями замглавы грузинского внешнеполитического ведомства."В то время, когда Запад осуждает нападения Ирана на гражданское население Израиля и поддерживает усилия по прекращению его ядерных и геноцидных амбиций, крайне разочаровывает тот факт, что заместитель министра иностранных дел участвует в таком мероприятии. Это морально неправильно", – говорится в заявлении посольства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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