https://sputnik-georgia.ru/20250703/partiya-droa-zayavila-o-finansovykh-problemakh---kak-rabotaet-finansirovanie-partiy-v-gruzii-294040172.html

Партия "Дроа" заявила о финансовых проблемах - как работает финансирование партий в Грузии

Партия "Дроа" заявила о финансовых проблемах - как работает финансирование партий в Грузии

Sputnik Грузия

Партия "Дроа" находится на самофинансировании и не получает финансирования от государства так как отказалась от работы в парламенте 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T21:25+0400

2025-07-03T21:25+0400

2025-07-03T21:25+0400

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элене хоштария

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ТБИЛИСИ, 3 июл - Sputnik. Оппозиционная партия "Дроа" заявила о финансовых проблемах, которые мешают партии работать, заявление об этом обнародовала лидер партии Элене Хоштария. Партия "Дроа" находится на самофинансировании и не получает финансирования от государства так как отказалась от работы в парламенте. По официальным данным, пожертвования партии "Дроа" с 1 января 2025 года составили 13 040 лари. У партии нет офиса и другого имущества. Для сравнения общая сумма пожертвований за этот период партии "Единство - Нацинальное движение" составила 121,8 тысяч лари, партии "Лело для Грузии" - 385,1 тысячу лари, партии "Ахали" - 190,8 тысяч лари. Что касается правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", то только в июне ее пожертвования превысили 1,5 миллиона лари. Как финансируются партии в Грузии Партии в Грузии финансируются только через партийные взносы, пожертвования и от государства, если партия имеет представителя в парламенте . В Грузии партиям в запрещено получение пожертвований от иностранных граждан, юридических лиц или объединений зарегистрированных как в Грузии, так и за ее пределами, субъектов, входящих в государственную систему или анонимно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, элене хоштария