https://sputnik-georgia.ru/20250703/premer-i-prezident-gruzii-pozhelali-abiturientam-uspekhov-na-ene-294026058.html

Премьер и президент Грузии пожелали абитуриентам успехов на ЕНЭ

Премьер и президент Грузии пожелали абитуриентам успехов на ЕНЭ

Sputnik Грузия

В этом году на ЕНЭ, магистерский экзамен и конкурс студгрантов зарегистрировались до 80 тысяч человек 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T14:54+0400

2025-07-03T14:54+0400

2025-07-03T14:54+0400

общество

грузия

новости

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пожелал абитуриентам, сдающим вступительные экзамены в вузы, успехов и достижения целей на новом и интересном жизненном пути. ЕНЭ начались 3 июля в 9:00 с экзамена по грузинскому языку и литературе. Для сдачи вступительных экзаменов в вузы в этом году зарегистрировались 39 тысяч человек. По его словам, будущее Грузии, ее прогресс и благополучие основаны только на образованном обществе. Успехов абитуриентам на всех этапах экзаменов пожелал и президент Грузии Михаил Кавелашвили. Глава государства призвал молодых людей верить в себя. К сдаче ЕНЭ допускаются абитуриенты, получившие полное школьное образование (12 классов). Завершатся ЕНЭ 22 июля экзаменом по изобразительному и прикладному искусству. Чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору (литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование). Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты сдают только в том случае, если этого требует конкретный университет. В этом году по всей Грузии открылось 24 экзаменационных центра для сдачи ЕНЭ. Центры открыты в Тбилиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Озургети, Кутаиси, Ахалцихе, Гори, Рустави, Телави, Хуло и Амбролаури. В текущем году на Единые национальные экзамены, Единый магистерский экзамен, а также на конкурс студенческих грантов зарегистрировано до 80 тысяч человек. В конкурсе студенческих грантов могут принять участие те учащиеся, которые хотят получить финансирование обучения или повысить свой грант с 30-ти, 50-ти или 75-процентной ставки финансирования. Кроме того, экзамены для учителей стартуют с 8 июля, а с 10 июля – конкурс студенческих грантов. Единый магистерский экзамен можно будет сдать 21 и 22 июля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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