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Самая опасная дорога в Грузии закрылась
Самая опасная дорога в Грузии закрылась
Sputnik Грузия
Оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T16:21+0400
2025-07-03T16:21+0400
2025-07-03T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Единственная дорога, ведущая в один из самых труднодоступных и красочных районов Грузии Тушети, закрылась из-за оползня. Как сообщает департамент автомобильных дорог, оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта. Расчистку дороги осложняет сильный дождь. Дорога Пшавели-Омало начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тушети, департамент автомобильных дорог, омало
грузия, новости, общество, тушети, департамент автомобильных дорог, омало
Самая опасная дорога в Грузии закрылась
Оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Единственная дорога, ведущая в один из самых труднодоступных и красочных районов Грузии Тушети, закрылась из-за оползня.
Как сообщает департамент автомобильных дорог, оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта. Расчистку дороги осложняет сильный дождь.
Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть. Сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых опасных в мире.
Дорога Пшавели-Омало начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.