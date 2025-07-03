https://sputnik-georgia.ru/20250703/samaya-opasnaya-doroga-v-gruzii-zakrylas-294028101.html

Самая опасная дорога в Грузии закрылась

Самая опасная дорога в Грузии закрылась

Sputnik Грузия

Оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T16:21+0400

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2025-07-03T16:21+0400

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тушети

департамент автомобильных дорог

омало

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Единственная дорога, ведущая в один из самых труднодоступных и красочных районов Грузии Тушети, закрылась из-за оползня. Как сообщает департамент автомобильных дорог, оползень, сошедший у села Лечури, повредил дорогу, из-за этого с 10 по 72 километр трассы Пшавели – Абано-Омало запрещено движение любого вида автотранспорта. Расчистку дороги осложняет сильный дождь. Дорога Пшавели-Омало начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тушети

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грузия, новости, общество, тушети, департамент автомобильных дорог, омало