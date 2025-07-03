https://sputnik-georgia.ru/20250703/uchastnik-antipravitelstvennykh-aktsiy-v-tbilisi-prigovoren-k-pyati-godam-tyurmy-294035864.html

Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к пяти годам тюрьмы

Участник антиправительственных акций в Тбилиси приговорен к пяти годам тюрьмы

Sputnik Грузия

Один из потерпевших полицейских, по данным следствия, из-за пиротехники получил серьезный ожог ноги 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T21:53+0400

2025-07-03T21:53+0400

2025-07-03T21:53+0400

происшествия

новости

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Тбилисский горсуд приговорил участника антиправительственных акций протеста 21-летнего Георгия Миндадзе к пяти годам тюрьмы. Миндадзе признан виновным в нападении на сотрудника полиции. По данным прокуратуры, он стрелял в правоохранителей из пиротехники во время акции 29 ноября 2024 года. Один из потерпевших полицейских, по данным следствия, из-за пиротехники получил серьезный ожог ноги. Приговор, который огласила судья Нино Галусташвили, вызвал волнения в зале суда и во дворе здания. Родные осужденного и оппозиционные активисты выразили недовольство прозвучавшим приговором. В дело пришлось вмешаться судебным приставам и полиции. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Акции протеста собирают в Тбилиси все меньше сторонников, но продолжаются по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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