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В Грузии появится еще одно преступление, связанное с наркотиками
В Грузии появится еще одно преступление, связанное с наркотиками
Sputnik Грузия
Содействие реализации наркотиков и новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T09:01+0400
2025-07-03T09:01+0400
2025-07-03T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Парламент утвердил поправки в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым в законодательстве появится статья о содействии реализации наркотиков и психотропных средств.Согласно новшеству, содействие реализации психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих веществ и марихуаны будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. То же действие при наличии таких отягчающих обстоятельств, как крупный размер, совершение преступления группой лиц, использование служебного положения, неоднократное действие, наличие судимости за наркопреступления, будет караться лишением свободы на срок от шести до 12 лет. А вот содействие реализации психотропных, сильнодействующих веществ или марихуаны в особо крупном размере повлечет за собой тюремное наказание от 12 до 17 лет. Содействие реализации наркотиков и новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. А это же действие с отягчающими обстоятельствами может привести к бессрочному заключению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, наркотики
грузия, новости, наркотики
В Грузии появится еще одно преступление, связанное с наркотиками
Содействие реализации наркотиков и новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Парламент утвердил поправки в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым в законодательстве появится статья о содействии реализации наркотиков и психотропных средств.
Согласно новшеству, содействие реализации психотропных веществ, их аналогов, сильнодействующих веществ и марихуаны будет караться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.
То же действие при наличии таких отягчающих обстоятельств, как крупный размер, совершение преступления группой лиц, использование служебного положения, неоднократное действие, наличие судимости за наркопреступления, будет караться лишением свободы на срок от шести до 12 лет.
А вот содействие реализации психотропных, сильнодействующих веществ или марихуаны в особо крупном размере повлечет за собой тюремное наказание от 12 до 17 лет.
Содействие реализации наркотиков и новых психоактивных веществ будет караться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. А это же действие с отягчающими обстоятельствами может привести к бессрочному заключению.