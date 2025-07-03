https://sputnik-georgia.ru/20250703/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-pdd-dlya-voditeley-294015891.html
В Грузии ужесточают правила ПДД для водителей
В Грузии ужесточают правила ПДД для водителей
Sputnik Грузия
Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже утверждены парламентом в двух чтениях 03.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-03T10:51+0400
2025-07-03T10:51+0400
2025-07-03T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Водителям за самовольную переделку автомобиля придется платить более высокие штрафы, как и за использование сигнальных огней. Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений рассмотрел парламент Грузии.Согласно поправкам, штраф за самовольную переделку автомобиля вырастет со 100 до 200 лари. При этом переделкой автомобиля будет считаться в том числе и переделка глушителя. Полицейские при обнаружении этого правонарушения будут вправе забрать автомобиль на штрафстоянку? и на такой машине нельзя будет ездить. Кроме того, установка на автомобиле любых сигнальных огней, которые вводят участников движения в заблуждение, будет считаться в Грузии правонарушением, которое повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари. Также, согласно поправкам, после вступления в силу законопроекта запрет на дрифт будет действовать не только для легковых автомобилей, но и для всех других транспортных средств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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пдд, водители, грузинские дороги, машины и их водители, новости, общество, грузия
пдд, водители, грузинские дороги, машины и их водители, новости, общество, грузия
В Грузии ужесточают правила ПДД для водителей
Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже утверждены парламентом в двух чтениях
ТБИЛИСИ, 3 июл — Sputnik. Водителям за самовольную переделку автомобиля придется платить более высокие штрафы, как и за использование сигнальных огней.
Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений рассмотрел парламент Грузии.
Согласно поправкам, штраф за самовольную переделку автомобиля вырастет со 100 до 200 лари. При этом переделкой автомобиля будет считаться в том числе и переделка глушителя.
Полицейские при обнаружении этого правонарушения будут вправе забрать автомобиль на штрафстоянку? и на такой машине нельзя будет ездить.
Кроме того, установка на автомобиле любых сигнальных огней, которые вводят участников движения в заблуждение, будет считаться в Грузии правонарушением, которое повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари.
Также, согласно поправкам, после вступления в силу законопроекта запрет на дрифт будет действовать не только для легковых автомобилей, но и для всех других транспортных средств.