https://sputnik-georgia.ru/20250703/vybory-2025-v-gruzii-skolko-partiy-naberetsya-dlya-uchastiya-v-vyborakh-294026394.html

Выборы 2025 в Грузии: сколько партий наберется для участия в выборах

Выборы 2025 в Грузии: сколько партий наберется для участия в выборах

Sputnik Грузия

Оппозиционные партии продолжают взвешивать решение об участии в выборах в органы местного самоуправления, тогда как правящая партия уже официально подтвердила... 03.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-03T16:47+0400

2025-07-03T16:47+0400

2025-07-03T16:47+0400

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ТБИЛИСИ,3 июл – Sputnik. На сегодняшний день для участия в выборах в органы местного самоуправления Грузии, которые пройдут 4 октября, зарегистрированы лишь две партии, говорится в информации ЦИК Грузии. На данный момент ЦИК Грузии проводит регистрацию партий, которые не принимали участия в парламентских выборах 2024 года. Регистрация продлится до 14 июля. Регистрацию уже прошли партии "Консервативная Грузия" и "Язык, Отечество, Вера". Другие партии заявку на участие в выборах не подавали. Партии, принимавшие участие в парламентских выборах или имеющие представителя в парламенте, смогут пройти регистрацию за 57 дней до выборов. Участвовать в выборах намерена правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Из оппозиционных партий, у которых еще есть время для прохождения регистрации, свое участие подтверждают партии "Лело для Грузии", "За Грузию", а также "Новый политический центр – Гирчи". На сегодняшний день официально от участия в выборах отказались следующие партии: "Площадь Свободы", "Европейская Грузия", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Федералисты". По мнению этих партий, их участие в выборах послужило бы лишь созданию "видимости легитимности власти".Что за выборы? Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают у себя местное руководство. Проходной барьер на пропорциональных выборах во все совещательные органы районов – сакребуло, составляет 4%. Для победы на выборах мэра необходимо получить большинство голосов.Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в конкретном районе. Следует заметить, что по итогам последних парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, цик грузии