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Освобождение Одессы – стратегическая необходимость для России

Освобождение Одессы – стратегическая необходимость для России

Sputnik Грузия

Новая граница Украины будет там, где остановится российская армия, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T20:41+0400

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2025-07-04T20:41+0400

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Одесские порты – основа натовской логистики в прокси-войне с Россией. Без учета крайне уязвимого Бескидского железнодорожного тоннеля в Карпатах Одесса остается для Украины единственным широким "окном в Европу". Освобождение этого города от бандеровцев, контроль всего южного Причерноморья – залог национальной безопасности России и стратегическая необходимость специальной военной операции.Растет количество и эффективность российских ударов по объектам ВСУ и логистике противника в Причерноморье. Одесские порты остаются главным узлом для поставок Киеву натовского оружия из Болгарии, Румынии, Турции. Десятки российских высокоточных ракет и ударных дронов ежесуточно "кошмарят" важные цели в Одессе, Овидиополе, Вилково, Аккермане, Чабанке, Южном, Ильичевске. Бескомпромиссное освобождение Одессы от бандеровцев – необходимое и достаточное условие ускоренного достижения целей российской СВО.Нейтрализация натовского хаба в Одессе остается стратегической необходимостью. На сухопутном театре военных действий возможны разные подходы к цели. С другой стороны, слухи о господстве на море украинских безэкипажных катеров сильно преувеличены – ударные и десантные корабли Черноморского флота России готовы выполнить поставленные задачи во взаимодействии с Сухопутными войсками и Воздушно-космическими силами.Недавний саммит НАТО в Гааге не смог скрыть безнадежного положения Украины. Некоторые западные чиновники открыто предупредили подопытных украинцев о риске "катастрофического провала". При этом Берлин, Лондон и Париж все еще подталкивают "незалежную" к продолжению безнадежной войны. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 30 июня в Киеве пообещал "новые поставки оружия и непоколебимую поддержку".Утопающий хватается за соломинку. Ситуация угрожающей неопределенности может подтолкнуть отдельные страны НАТО к прямой военной интервенции в Одессу, исторические аналоги французской и румынской оккупации имеются. Вероятное освобождение Причерноморья российскими войсками остановит это многолетнее безрассудство.Город-порт важнее КиеваНовая граница Украины будет там, где остановится российская армия. Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский напомнил представителям Киева: "Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три – сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?".Спонсировать украинское прокси-войско еще несколько лет Запад объективно не может. США сделали шаг в сторону от конфликта с Россией. Оружейные потоки иссякают. Украинская армия заметно деградировала на поле боя и обороняется лишь ценой огромных потерь живой силы. Растет вероятность новых территориальных потерь. На этом фоне киевский режим склоняется к снижению мобилизационного возраста и готов продолжать геноцид подконтрольного населения под бессмысленными лозунгами.Украинские стратеги подсчитали: формирование нескольких новых бригад ВСУ требует снижения возраста мобилизации до 18 лет.Что касается потерь, важно иметь в виду: на территории Украины нет ни одного истинно украинского города, все они построены в России. Одесса – не исключение. Стратегический черноморский город-порт возник по воле императрицы Екатерины II, которая 27 мая 1784 года утвердила первый генеральный план строительства. Военная гавань и купеческая пристань (на месте небольшого татарского поселения Хаджибей) к началу XIX века стали административным центром Новороссийского генерал-губернаторства. История продолжается.Современная Одесса геополитически и экономически бесценна. Город-порт позволяет контролировать морские перевозки и устье Дуная, связывать Россию с Центральной Европой. Стратегически важен и сухопутный коридор в Приднестровье.Норвежское издание Steigan blogger заметило: "В Киеве крайне обеспокоены перспективой перехода Одессы под контроль России с согласия Вашингтона. Возможно, российской армии не придется атаковать город: там много сторонников Москвы и сильное партизанское движение". Если логика Steigan blogger верна, сторонников России на Украине очень много, поскольку 90 процентов населения "незалежной" – генетически русские люди (и партизаны). Ленин придумал "украинцев" только в начале XX века.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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