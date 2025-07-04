Умер один из главных "злодеев" Голливуда
14:33 04.07.2025 (обновлено: 17:39 04.07.2025)
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Мэдсен прославился не только ролями в криминальных драмах и триллерах — он также выпустил восемь поэтических сборников и озвучил ряд видеоигр
Накануне стало известно о смерти популярного американского актера Майкла Мэдсена – актер умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.
За свою долгую актерскую карьеру Мэдсен сыграл в десятках фильмов и сериалов, и нередко он исполнял роли отрицательных персонажей, за что прослыл одним из главных "злодеев" Голливуда.
© AP Photo / Jordan Strauss
Майкл Мэдсен на церемонии вручения премий в Голливуде, ноябрь 2015 года.
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© AP Photo / Jordan Strauss
Майкл Мэдсен на церемонии вручения премий в Голливуде, ноябрь 2015 года.
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Кадр из фильма "Адская поездка" (2008).
© photo : Dog Eat Dog Productions Inc. (1991)
Кадр из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1991).
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© photo : Dog Eat Dog Productions Inc. (1991)
Кадр из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1991).
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Кадр из сериала "Месть без предела" (1998-1999).
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Кадр из фильма "Освободите Вилли" (1993).
© photo : Shiny Penny (2015)Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" (2015).
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© photo : Shiny Penny (2015)
Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" (2015).
© photo : TriStar Pictures (1997)
На съемочной площадке фильма "Донни Браско", 1997 год. Джеймс Руссо, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Бруно Кёрби, Джонни Депп.
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На съемочной площадке фильма "Донни Браско", 1997 год. Джеймс Руссо, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Бруно Кёрби, Джонни Депп.
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Кадр из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003).
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Кадр из фильма "Город грехов" (2005).
© AP Photo / Mark Mainz
Майкл Мэдсен на одном из кинофестивалей в США, январь 2009 года.
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© AP Photo / Mark Mainz
Майкл Мэдсен на одном из кинофестивалей в США, январь 2009 года.