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Умер один из главных "злодеев" Голливуда
Умер один из главных "злодеев" Голливуда
Sputnik Грузия
Мэдсен прославился не только ролями в криминальных драмах и триллерах — он также выпустил восемь поэтических сборников и озвучил ряд видеоигр 04.07.2025, Sputnik Грузия
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Накануне стало известно о смерти популярного американского актера Майкла Мэдсена – актер умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.За свою долгую актерскую карьеру Мэдсен сыграл в десятках фильмов и сериалов, и нередко он исполнял роли отрицательных персонажей, за что прослыл одним из главных "злодеев" Голливуда.
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фото, мультимедиа, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире

Умер один из главных "злодеев" Голливуда

14:33 04.07.2025 (обновлено: 17:39 04.07.2025)
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Мэдсен прославился не только ролями в криминальных драмах и триллерах — он также выпустил восемь поэтических сборников и озвучил ряд видеоигр
Накануне стало известно о смерти популярного американского актера Майкла Мэдсена – актер умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.
За свою долгую актерскую карьеру Мэдсен сыграл в десятках фильмов и сериалов, и нередко он исполнял роли отрицательных персонажей, за что прослыл одним из главных "злодеев" Голливуда.
© AP Photo / Jordan Strauss

Майкл Мэдсен на церемонии вручения премий в Голливуде, ноябрь 2015 года.

Майкл Мэдсен на церемонии вручения премий в Голливуде, ноябрь 2015 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Jordan Strauss

Майкл Мэдсен на церемонии вручения премий в Голливуде, ноябрь 2015 года.

© photo : Dimension Films (2008)Кадр из фильма "Адская поездка" (2008).
Кадр из фильма Адская поездка (2008) - Sputnik Грузия
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© photo : Dimension Films (2008)
Кадр из фильма "Адская поездка" (2008).
© photo : Dog Eat Dog Productions Inc. (1991)

Кадр из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1991).

Кадр из фильма Квентина Тарантино &quot;Бешеные псы&quot; (1991). - Sputnik Грузия
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© photo : Dog Eat Dog Productions Inc. (1991)

Кадр из фильма Квентина Тарантино "Бешеные псы" (1991).

© photo : Warner Bros. Television (1998-1999)Кадр из сериала "Месть без предела" (1998-1999).
Кадр из сериала Месть без предела (1998-1999) - Sputnik Грузия
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© photo : Warner Bros. Television (1998-1999)
Кадр из сериала "Месть без предела" (1998-1999).
© photo : Warner Bros. Pictures (1993)

Кадр из фильма "Освободите Вилли" (1993).

Кадр из фильма &quot;Освободите Вилли&quot; (1993). - Sputnik Грузия
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© photo : Warner Bros. Pictures (1993)

Кадр из фильма "Освободите Вилли" (1993).

© photo : Shiny Penny (2015)Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" (2015).
Кадр из фильма Омерзительная восьмерка (2015) - Sputnik Грузия
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© photo : Shiny Penny (2015)
Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" (2015).
© photo : TriStar Pictures (1997)

На съемочной площадке фильма "Донни Браско", 1997 год. Джеймс Руссо, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Бруно Кёрби, Джонни Депп.

На съемочной площадке фильма &quot;Донни Браско&quot;, 1997 год. Джеймс Руссо, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Бруно Кёрби, Джонни Депп. - Sputnik Грузия
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© photo : TriStar Pictures (1997)

На съемочной площадке фильма "Донни Браско", 1997 год. Джеймс Руссо, Аль Пачино, Майкл Мэдсен, Бруно Кёрби, Джонни Депп.

© photo : Miramax (2003)Кадр из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003).
Кадр из фильма Квентина Тарантино Убить Билла (2003) - Sputnik Грузия
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© photo : Miramax (2003)
Кадр из фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" (2003).
© photo : Dimension Films (2005)Кадр из фильма "Город грехов" (2005).
Кадр из фильма Город грехов (2005) - Sputnik Грузия
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© photo : Dimension Films (2005)
Кадр из фильма "Город грехов" (2005).
© AP Photo / Mark Mainz

Майкл Мэдсен на одном из кинофестивалей в США, январь 2009 года.

Майкл Мэдсен на одном из кинофестивалей в США, январь 2009 года. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Mark Mainz

Майкл Мэдсен на одном из кинофестивалей в США, январь 2009 года.

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