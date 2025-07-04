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Умер один из главных "злодеев" Голливуда

Умер один из главных "злодеев" Голливуда

Sputnik Грузия

Мэдсен прославился не только ролями в криминальных драмах и триллерах — он также выпустил восемь поэтических сборников и озвучил ряд видеоигр 04.07.2025, Sputnik Грузия

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Накануне стало известно о смерти популярного американского актера Майкла Мэдсена – актер умер в возрасте 67 лет от остановки сердца.За свою долгую актерскую карьеру Мэдсен сыграл в десятках фильмов и сериалов, и нередко он исполнял роли отрицательных персонажей, за что прослыл одним из главных "злодеев" Голливуда.

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