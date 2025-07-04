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Азербайджан и Афганистан обсудили развитие Лазуритового коридора через Грузию

Азербайджан и Афганистан обсудили развитие Лазуритового коридора через Грузию

Sputnik Грузия

Грузия стала участником одного из важнейших международных транзитных коридоров – "Лазуритового", в 2017 году 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T22:31+0400

2025-07-04T22:31+0400

2025-07-04T22:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Развитие Лазуритового транспортного коридора обсудили премьер-министр Азербайджана Али Асадов и заместитель премьера по экономическим вопросам Афганистана Абдул Гани Барадар в ходе встречи в Баку, сообщили азербайджанские СМИ. "Лазуритовый коридор" – транзитный проект между Турцией, Грузией, Азербайджаном, Туркменистаном и Афганистаном. Название проекта происходит от афганского лазурита, который долгие годы экспортировался на Кавказ, в Россию, в Европу и Северную Африку. Соответствующий участок Великого шелкового пути некоторые современные авторы именуют "Лазуритовым". В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном в экономической, торговой, транзитной и гуманитарной сферах. Делегация из Афганистана прибыла в Азербайджан для участия в XVII Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Премьер Азербайджана выразил готовность увеличить объемы двусторонней торговли с Афганистаном. Кроме того, стороны отметили, что "Лазуритовый коридор" рассматривается как наиболее перспективный альтернативный маршрут для внешней торговли Афганистана. Страны, расположенные вдоль данного маршрута, представляют собой емкие рынки сбыта для ключевых афганских товаров – в первую очередь, сушеных фруктов, лекарственных трав и полезных ископаемых. Маршрут коридора начинается в портах Афины и Тургунди в афганских провинциях Фарьяб и Герат, проходит через порт Туркменбаши в Туркменистане, пересекает Каспийское море до Баку в Азербайджане, далее через грузинскую столицу Тбилиси достигает Турции, откуда открывается прямой доступ к европейским рынкам. Лазуритовый коридор Грузия стала участником одного из важнейших международных транзитных коридоров – "Лазуритового", в 2017 году. Именно тогда в Ашхабаде было подписано соглашение о новом транспортном коридоре из Афганистана в направлении Европы, через Туркмению и Южный Кавказ – "Лапис Лазули" ("Лазуритовый путь", или "Лазуритовый коридор"). Документ подписали представители Афганистана, Туркмении, Азербайджана, Грузии и Турции. Идея "Лазуритового коридора" возникла еще в 2012 году. Речь идет о создании интегрированной транзитной и транспортной системы в пяти странах-участницах, включающей автомобильные и железные дороги, а также мультимодальные морские и сухопутные порты. Коридор включает в себя участки афганского транспортного коридора CAREC #2, проходящие от города Агина в северной провинции Фарьяб и города Торгунди в западной провинции Герат до туркменской столицы Ашхабад и далее – в порт Туркменбаши на Каспийском море. Оттуда грузы пойдут в Баку, далее – в Тбилиси, а также грузинские порты Поти и Батуми. В финальной части коридор пройдет до турецкого Карса и Стамбула, обеспечив выход в Европу. Результативность этого проекта эксперты оценивают достаточно высоко. Во-первых, значительная часть инфраструктуры на пути "Лазуритового коридора" уже готова. Требуемые для реализации проекта инвестиции (на данный момент они оцениваются в 2 миллиарда долларов) пойдут преимущественно на усовершенствование инфраструктуры и оптимизацию таможенных процедур. Норму рентабельности проекта и его чистую текущую стоимость еще предстоит определить, но суммарную доходность эксперты оценивают как позитивную. Для успешной реализации проекта на данном этапе необходимо провести комплекс принципиально важных мероприятий, пояснил Sputnik представитель Южноазиатской ассоциации по региональному сотрудничеству (SAARC). Во-первых, надо определить объемы финансирования для проведения технико-экономических обоснований и обслуживания инфраструктуры коридора. Во-вторых, необходимо развить инфраструктуру крупнейших автомобильных и железнодорожных магистралей. В третьих, усовершенствовать работу сухопутных портов в каждой из пяти стран проекта. Наконец, создать трансграничные таможенные экономические зоны (как вариант – свободные от налогообложения). Почему коридор получил такое поэтичное название? На этот вопрос представители афганской делегации на конференции RECCA VII отвечали охотно и с улыбкой: "Много веков подряд мы везли афганскую ляпис-лазурь и другие полудрагоценные камни на Кавказ, в Россию, в Европу и Северную Африку. И тогда на Великом шелковом пути был участок, который назывался "Лазуритовым". Сейчас самое время вспомнить историю". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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