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Еще один политик в Грузии получил срок за неявку на заседание парламентской комиссии
Еще один политик в Грузии получил срок за неявку на заседание парламентской комиссии
Sputnik Грузия
Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T16:31+0400
2025-07-04T16:31+0400
2025-07-04T16:44+0400
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ираклий окруашвили
единое национальное движение
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Окруашвили, который находится в предварительном заключении по этому делу, присутствовать на вынесении приговора отказался. Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган. Кто такой Ираклий Окруашвили В свое время Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Осенью 2003 года он поддержал "революцию роз", уже в декабре того же года стал уполномоченным президента в районе Шида Картли, а в январе 2004 года, после избрания президентом Грузии Саакашвили, занял пост генерального прокурора. Он также возглавлял министерство внутренних дел, министерство обороны и министерство экономического развития. В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии "Движение за единую Грузию" и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны. В марте 2008 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Окруашвили к 11 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. В июне 2011 года суд заочно избрал для Окруашвили арест на время следствия по делу о создании весной 2011 года незаконного вооруженного формирования. После смены власти в Грузии, в ноябре 2012 года, Окруашвили вернулся на родину и был арестован. По всем обвинениям его оправдали в 2013 году. После этого он несколько раз появлялся на политической арене Грузии в качестве лидера различных политических партий и принимал активное участие в акциях протеста оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий окруашвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд
грузия, политика, новости, ираклий окруашвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд
Еще один политик в Грузии получил срок за неявку на заседание парламентской комиссии
16:31 04.07.2025 (обновлено: 16:44 04.07.2025)
Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента.
Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание.
Окруашвили, который находится в предварительном заключении по этому делу, присутствовать на вынесении приговора отказался.
На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили, Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.
Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган.
Кто такой Ираклий Окруашвили
В свое время Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Осенью 2003 года он поддержал "революцию роз", уже в декабре того же года стал уполномоченным президента в районе Шида Картли, а в январе 2004 года, после избрания президентом Грузии Саакашвили, занял пост генерального прокурора.
Он также возглавлял министерство внутренних дел, министерство обороны и министерство экономического развития.
В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии "Движение за единую Грузию" и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны.
Власти назвали заявления Окруашвили "полной ложью", а спустя два дня он был арестован по обвинению в коррупции. Он вышел под залог и, выехав из страны во Францию, заявил, что давал показания под давлением.
В марте 2008 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Окруашвили к 11 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве.
В июне 2011 года суд заочно избрал для Окруашвили арест на время следствия по делу о создании весной 2011 года незаконного вооруженного формирования.
После смены власти в Грузии, в ноябре 2012 года, Окруашвили вернулся на родину и был арестован. По всем обвинениям его оправдали в 2013 году.
После этого он несколько раз появлялся на политической арене Грузии в качестве лидера различных политических партий и принимал активное участие в акциях протеста оппозиции.