https://sputnik-georgia.ru/20250704/esche-odin-politik-v-gruzii-poluchil-srok-za-neyavku-na-zasedanie-parlamentskiy-komissii-294049949.html

Еще один политик в Грузии получил срок за неявку на заседание парламентской комиссии

Еще один политик в Грузии получил срок за неявку на заседание парламентской комиссии

Sputnik Грузия

Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T16:31+0400

2025-07-04T16:31+0400

2025-07-04T16:44+0400

грузия

политика

новости

ираклий окруашвили

единое национальное движение

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили к 8 месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Временная следственная комиссия была создана 5 февраля 2025 года. Она расследует преступления, совершенные политическими должностными лицами в период правления "Единого национального движения" в 2003-2012 годы, а также действия бывших и действующих должностных лиц после их ухода в оппозицию. За неявку на заседание комиссии законодательством предусмотрено уголовное наказание. Окруашвили, который находится в предварительном заключении по этому делу, присутствовать на вынесении приговора отказался. Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган. Кто такой Ираклий Окруашвили В свое время Окруашвили был одним из ближайших соратников основателя "Единого национального движения" осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Осенью 2003 года он поддержал "революцию роз", уже в декабре того же года стал уполномоченным президента в районе Шида Картли, а в январе 2004 года, после избрания президентом Грузии Саакашвили, занял пост генерального прокурора. Он также возглавлял министерство внутренних дел, министерство обороны и министерство экономического развития. В сентябре 2007 года Окруашвили объявил о создании оппозиционной партии "Движение за единую Грузию" и выступил в телеэфире с обвинениями в адрес руководства страны. В марте 2008 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Окруашвили к 11 годам лишения свободы по обвинению в служебной халатности, злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве. В июне 2011 года суд заочно избрал для Окруашвили арест на время следствия по делу о создании весной 2011 года незаконного вооруженного формирования. После смены власти в Грузии, в ноябре 2012 года, Окруашвили вернулся на родину и был арестован. По всем обвинениям его оправдали в 2013 году. После этого он несколько раз появлялся на политической арене Грузии в качестве лидера различных политических партий и принимал активное участие в акциях протеста оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий окруашвили, единое национальное движение, тбилисский городской суд