https://sputnik-georgia.ru/20250704/evrobyurokraty-ne-mogut-smiritsya-s-vyborom-naroda-gruzii-v-polzu-mira--premer-294044940.html

Евробюрократы не могут смириться с выбором народа Грузии в пользу мира – премьер

Евробюрократы не могут смириться с выбором народа Грузии в пользу мира – премьер

Sputnik Грузия

Ираклий Кобахидзе напомнил всем, что выбор грузинского народа сделан и его нельзя изменить извне 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T13:31+0400

2025-07-04T13:31+0400

2025-07-04T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти страны находятся в режиме стратегического терпения и надеются на изменения в европейской бюрократии, среди представителей которой есть те, кто не может смириться с волей грузинского народа, направленной на мир и развитие страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Критика особенно усилилась после парламентских выборов в октябре 2024 года, а также решения властей отложить открытие переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Международные партнеры неоднократно призывали правительство вернуться на путь европейской интеграции и провести новые выборы. Глава грузинского правительства выразил надежду, что определенные изменения произойдут в отношениях с США, и отметил, что власти Грузии терпеливо этого ждут. Что касается европейской бюрократии, то, по словам Кобахидзе, изменений он пока не видит. По словам Кобахидзе, грузинский народ четко выразил свою волю, однако отдельные европейские чиновники пытались ее оспорить еще до парламентских выборов. Премьер также напомнил о том, что посол ЕС Павел Герчинский открыто призывал избирателей выступить против власти "Грузинской мечты", и после выборов ему было сложно принять их результаты.Глава правительства заявил, что внутри страны воле грузинского народа противостоит радикальная оппозиция. Однако, по его словам, ее мнение никому не интересно, так как это политические силы, действующие под внешним влиянием. Бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники в правящей партии называют "коллективным нацдвижением" и "радикальной оппозицией". Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти".Грузия и ЗападПартнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, европа