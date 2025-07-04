https://sputnik-georgia.ru/20250704/grazhdanin-turtsii-zaderzhan-za-khranenie-kokaina-v-gruzii-294045502.html

Гражданин Турции задержан за хранение кокаина в Грузии

Гражданин Турции задержан за хранение кокаина в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии продолжает активно бороться с наркоторговлей 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T18:31+0400

2025-07-04T18:31+0400

2025-07-04T18:40+0400

грузия

новости

происшествия

турция

тбилиси

армения

наркотики

наркоторговля

наркопреступления в грузии

наркополитика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении наркотиков. Полиция во время обыска дома задержанного обнаружила расфасованный в шесть упаковок кокаин, общий вес наркотического вещества составил 150 граммов. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Среди задержанных за реализацию и хранение наркотиков, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

тбилиси

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, турция, тбилиси, армения, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика