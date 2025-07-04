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Гражданин Турции задержан за хранение кокаина в Грузии
Гражданин Турции задержан за хранение кокаина в Грузии
Sputnik Грузия
Правительство Грузии продолжает активно бороться с наркоторговлей 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T18:31+0400
2025-07-04T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении наркотиков. Полиция во время обыска дома задержанного обнаружила расфасованный в шесть упаковок кокаин, общий вес наркотического вещества составил 150 граммов. Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов. Среди задержанных за реализацию и хранение наркотиков, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, турция, тбилиси, армения, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
грузия, новости, происшествия, турция, тбилиси, армения, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика
Гражданин Турции задержан за хранение кокаина в Грузии
18:31 04.07.2025 (обновлено: 18:40 04.07.2025)
Правительство Грузии продолжает активно бороться с наркоторговлей
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси задержали гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении наркотиков.
Полиция во время обыска дома задержанного обнаружила расфасованный в шесть упаковок кокаин, общий вес наркотического вещества составил 150 граммов.
Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае подтверждения вины.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков.
Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов.
Среди задержанных за реализацию и хранение наркотиков, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.