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Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за июнь

Инфляция в Грузии продолжает расти – данные за июнь

Sputnik Грузия

В июне 2025 года по сравнению с маем 2025-го уровень инфляции составил -0,01% 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T09:01+0400

2025-07-04T09:01+0400

2025-07-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Годовая инфляция (июнь 2025 года к июню 2024 года) в Грузии составила 4,0% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (май 2025 года к маю 2024 года) в Грузии составляла 3,5%. Больше всего цены выросли на продовольствие и безалкогольные напитки (10,1%), в сфере здравоохранения (9,4%), гостиниц и ресторанов (6,0%), а также в области образования (4,6%) и на алкогольную и табачную продукцию (4,6%). Цены снизились на связь (13,0%), транспорт (5,3%), мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (1,4%), одежду и обувь (0,8%) а также на отдых и развлечения (0,5%). В июне 2025 года по сравнению с маем 2025-го уровень инфляции составил -0,01%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"