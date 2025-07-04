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Как работает закон "О защите прав потребителей Грузии" – данные за полгода
Как работает закон "О защите прав потребителей Грузии" – данные за полгода
Sputnik Грузия
70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей подтвердило 67 нарушений прав потребителей с 1 января по 30 июня 2025 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. При этом 70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине. По регионам лидирует Тбилиси, откуда поступило 80% жалоб, за ним следуют регион Имерети, на который пришлось 5% жалоб, и Аджарская автономная республика с 4% от общего числа жалоб. Из-за невыполнения обязательства, возложенного Агентством, в 68 случаях были оштрафованы 34 торговца на общую сумму 29 018 лари. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11 % – транспорт и складирование, 16% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления – https://gcca.gov.ge/index.php?m=401 и отправить ее на адрес электронной почты consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии
Как работает закон "О защите прав потребителей Грузии" – данные за полгода
70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей подтвердило 67 нарушений прав потребителей с 1 января по 30 июня 2025 года, говорится в сообщении ведомства.
Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.
По данным за шесть месяцев, 204 заявления были зарегистрированы в вопросе по требованию возврата денег, 176 – по ремонту или замене некачественного товара, 111 – по восстановлению прав в случае некачественного обслуживания, 35 – по доставке товара в установленный срок, 24 – по запрету на вводящую в заблуждение деятельность и 52 – по другим видам деятельности.
При этом 70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине.
По регионам лидирует Тбилиси, откуда поступило 80% жалоб, за ним следуют регион Имерети, на который пришлось 5% жалоб, и Аджарская автономная республика с 4% от общего числа жалоб.
Из-за невыполнения обязательства, возложенного Агентством, в 68 случаях были оштрафованы 34 торговца на общую сумму 29 018 лари.
В 90 случаях было подписано 83 условных соглашения в пользу потребителей Это означает, что торговцы взяли на себя обязательство изменить свою внутреннюю деловую политику и восстановить права потребителей, которые, предположительно, пострадали в результате их торговой политики.
В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11 % – транспорт и складирование, 16% – прочие виды деятельности.
В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления – https://gcca.gov.ge/index.php?m=401 и отправить ее на адрес электронной почты consumer@gcca.gov.ge.
Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.