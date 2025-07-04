https://sputnik-georgia.ru/20250704/kak-rabotaet-zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-gruzii--dannye-za-polgoda-294043712.html

Как работает закон "О защите прав потребителей Грузии" – данные за полгода

Как работает закон "О защите прав потребителей Грузии" – данные за полгода

Sputnik Грузия

70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T10:52+0400

2025-07-04T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и защиты прав потребителей подтвердило 67 нарушений прав потребителей с 1 января по 30 июня 2025 года, говорится в сообщении ведомства. Новый закон "О защите прав потребителей" вступил в силу с 1 июня 2022 года, и он направлен на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара. При этом 70% жалоб потребителей были связаны с онлайн-торговлей, а 30% – с покупками в магазине. По регионам лидирует Тбилиси, откуда поступило 80% жалоб, за ним следуют регион Имерети, на который пришлось 5% жалоб, и Аджарская автономная республика с 4% от общего числа жалоб. Из-за невыполнения обязательства, возложенного Агентством, в 68 случаях были оштрафованы 34 торговца на общую сумму 29 018 лари. В отчетном периоде, согласно поступившим жалобам, 73% занимает сектор оптовой и розничной торговли, 11 % – транспорт и складирование, 16% – прочие виды деятельности. Как жаловаться В случае нарушения прав потребителей в Грузии необходимо заполнить специальную форму заявления – https://gcca.gov.ge/index.php?m=401 и отправить ее на адрес электронной почты consumer@gcca.gov.ge. Для получения более подробной информации можно позвонить по телефону горячей линии 15 20. Звонки доступны для грузинских операторов связи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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