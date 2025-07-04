https://sputnik-georgia.ru/20250704/kak-vyrastet-ekonomika-gruzii-v-2025-godu--novyy-prognoz-analitikov-294043568.html

Как вырастет экономика Грузии в 2025 году – новый прогноз аналитиков

Как вырастет экономика Грузии в 2025 году – новый прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

Среднегодовой уровень инфляции в 2025 году составит 3,7% при целевом показателе в 3%, считают аналитики 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T11:58+0400

2025-07-04T11:58+0400

2025-07-04T11:58+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Экономика Грузии вырастет на 7,5% в 2025 году вместо ранее прогнозируемого показателя в 6,8%, говорится в ежемесячном обзоре инвестиционной компании Galt & Taggart. В начале апреля 2025 года аналитики уже повысили свой базовый прогноз реального роста ВВП до 6,8% с предыдущего прогноза в 5%. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", реальный экономический рост в Грузии в мае 2025 года составил 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а средний показатель роста ВВП в январе-мае 2025 года составил 8,8%. Значительный вклад в рост экономики страны в мае 2025 года внесли сферы информации и коммуникации, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, строительства. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 10,4%, в 2023 – 7,8%, а в 2024 году – 9,4%. Кроме того, Galt & Taggart ожидает, что среднегодовой уровень инфляции в 2025 году составит 3,7% при целевом показателе в 3%. Также аналитики полагают, что Национальный банк сохранит ставку рефинансирования неизменной на уровне 8% в текущем году, а средний обменный курс по отношению к доллару составит 2,78 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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