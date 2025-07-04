https://sputnik-georgia.ru/20250704/pirotekhnika-protiv-silovikov--prokuratura-opublikovala-kadry-s-aktsii-protesta-v-tbilisi-294044721.html

Пиротехника против силовиков – прокуратура опубликовала кадры с акции протеста в Тбилиси

Пиротехника против силовиков – прокуратура опубликовала кадры с акции протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

Прокуратура Грузии предъявила видеодоказательства виновности в нападении на сотрудника правоохранительных органов 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T12:31+0400

2025-07-04T12:31+0400

2025-07-04T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Прокуратура Грузии, в связи с высоким общественным интересом, опубликовала официальную информацию и видеоматериалы по делу 21-летнего участника антиправительственных акций протеста в Тбилиси Георгия Миндадзе, признанного виновным в нападении на полицейского. Тбилисский городской суд в четверг, 3 июля, полностью принял представленные прокуратурой доказательства и признал подсудимого Георгия Миндадзе виновным в нападении на сотрудников полиции, приговорив к пяти годам тюрьмы. Миндадзе предъявили обвинение по части первой статьи 353 Уголовного кодекса Грузии "Нападение на сотрудника полиции ", которая предусматривает наказание от 4 до 7 лет лишения свободы. Перед началом заседания в Тбилисском городском суде произошла стычка между родственниками обвиняемого и сотрудниками службы судебных приставов. Часть присутствующих пришлось удалить не только из зала, но и из здания. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Акции протеста собирают в Тбилиси все меньше сторонников, но продолжаются по сей день.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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