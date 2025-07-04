https://sputnik-georgia.ru/20250704/pomilovanie-za-uchastie-v-vyborakh---prezident-gruzii-obratilsya-k-zaklyuchennym-politikam-294055282.html

Помилование за участие в выборах - президент Грузии обратился к заключенным политикам

Помилование за участие в выборах - президент Грузии обратился к заключенным политикам

Sputnik Грузия

На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T22:47+0400

2025-07-04T22:47+0400

2025-07-04T22:47+0400

политика

грузия

новости

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. За неявку на заседание временной парламентской комиссии восемь лидеров оппозиции получили тюремный срок, предусмотренный законодательством. Он отметил, что отдельные лидеры ряда политических партий отбывают наказание в тюрьмах в соответствии с законодательством Грузии. "Учитывая эти обстоятельства, предлагаю всем соответствующим осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить свое желание участвовать в выборах. В случае поступления такого ходатайства я незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих осужденных", — говорится в заявлении Кавелашвили. На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили, Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили