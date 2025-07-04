https://sputnik-georgia.ru/20250704/pomilovanie-za-uchastie-v-vyborakh---prezident-gruzii-obratilsya-k-zaklyuchennym-politikam-294055282.html
Помилование за участие в выборах - президент Грузии обратился к заключенным политикам
Помилование за участие в выборах - президент Грузии обратился к заключенным политикам
Sputnik Грузия
На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T22:47+0400
2025-07-04T22:47+0400
2025-07-04T22:47+0400
политика
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах. За неявку на заседание временной парламентской комиссии восемь лидеров оппозиции получили тюремный срок, предусмотренный законодательством. Он отметил, что отдельные лидеры ряда политических партий отбывают наказание в тюрьмах в соответствии с законодательством Грузии. "Учитывая эти обстоятельства, предлагаю всем соответствующим осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить свое желание участвовать в выборах. В случае поступления такого ходатайства я незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих осужденных", — говорится в заявлении Кавелашвили. На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили, Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый. Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, михаил кавелашвили
политика, грузия, новости, михаил кавелашвили
Помилование за участие в выборах - президент Грузии обратился к заключенным политикам
На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о готовности помиловать заключенных политиков в случае их готовности участвовать в местных выборах.
За неявку на заседание временной парламентской комиссии восемь лидеров оппозиции получили тюремный срок, предусмотренный законодательством.
"Ровно через три месяца, 4 октября 2025 года, состоятся выборы в органы местного самоуправления, на которых население Грузии выберет мэров и городские советы 64 муниципалитетов. Важно, чтобы в этих выборах полноценно участвовали все политические партии, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии и изъявившие желание участвовать в выборах. Также важно, чтобы все политические партии имели возможность провести полноценную избирательную кампанию", - написал Кавелащвили в соцсети.
Он отметил, что отдельные лидеры ряда политических партий отбывают наказание в тюрьмах в соответствии с законодательством Грузии.
"Учитывая эти обстоятельства, предлагаю всем соответствующим осужденным политикам обратиться ко мне с заявлением о помиловании и в этом же заявлении подтвердить свое желание участвовать в выборах. В случае поступления такого ходатайства я незамедлительно издам акт о помиловании соответствующих осужденных", — говорится в заявлении Кавелашвили.
На сегодняшний день приговор за неявку на заседание комиссии вынесен восьми оппозиционерам – Мамуке Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зурабу Джапаридзе, Георгию Вашадзе, Нике Мелия, Нике Гварамия, Ираклию Окруашвили, Гиви Таргамадзе. Они проведут в тюрьме от 7 до 8 месяцев каждый.
Всех приговоренных к тюремным срокам лишили также на два года права занимать государственные должности, и это означает, что они не смогут баллотироваться на посты мэров либо депутатов местных совещательных орган.