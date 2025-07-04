https://sputnik-georgia.ru/20250704/premer-nazval-prichinu-raskola-oppozitsii-pered-vyborami-v-gruzii-294048765.html

Премьер назвал причину раскола оппозиции перед выборами в Грузии

Премьер назвал причину раскола оппозиции перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

Очищение политического поля от людей, которые полностью утратили свою репутацию, важно для формирования полноценной демократии в Грузии, заявил премьер 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T15:51+0400

2025-07-04T15:51+0400

2025-07-04T15:51+0400

политика

новости

грузия

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Раскол в рядах радикальных оппозиционных партий по вопросу участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления вызван их слабостью, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Восемь оппозиционных партий, включая бывшую правящую партию "Единое национальное движение", объявили о бойкоте местных выборов. К отказу не присоединились оппозиционные партии "Гахария – За Грузию" и "Лело для Грузии". По мнению главы грузинского правительства, очищение политического поля от людей, которые полностью утратили свою репутацию, важно для формирования полноценной демократии в Грузии. Он отметил, что события развиваются в правильном направлении, и подтвердил намерение выполнить данное ранее обещание по нейтрализации радикальных сил в грузинской политике. "Это обещание само по себе имеет принципиальное значение для того, чтобы в Грузии раз и навсегда сформировалась здоровая политическая система", – подчеркнул премьер. "Мы в любом случае победим на выборах абсолютно во всех муниципалитетах, так что это дело оппозиции – решать, что они будут делать. Нам это совершенно не интересно", – заявил премьер. Предстоящие выборы Выборы в органы местного самоуправления играют важную роль для Грузии, поскольку позволяют определить политические настроения населения и установить контроль над регионами. При этом сами предстоящие выборы октября как масштабны, так и локальны. Масштабны они из-за числа кандидатов и партий, а локальны, поскольку жители каждого из 62 районов самостоятельно выбирают свою власть – мэра и членов совещательных органов. Обычно в зависимости от районов могут сильно разниться и итоги выборов. К примеру, на прошлых таких выборах в Тбилиси избирательный барьер преодолели пять партий, тогда как в горном районе Грузии Амбролаури – три, а в районе Ахалкалаки – две. Если судить по парламентским выборам 2024 года, преодолеть барьер есть шансы только у следующих партий: "Грузинская мечта – демократическая Грузия", "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Лело для Грузии" и "За Грузию". Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей по стране, а в ряде регионов их поддержка и вовсе была равна нулю. В то же время поддержка каждой отдельной партии из преодолевших барьер не превышает 30%. К малым шансам победы в одиночку добавляются и ограниченные финансы. На сегодняшний день большинство оппозиционных партий находятся на самофинансировании, существуя благодаря пожертвованиям. При этом получать деньги они имеют право только от граждан Грузии и грузинских компаний. Любое вливание иностранных финансов исключено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, местные выборы