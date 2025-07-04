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Сильный дождь, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии 5 июля
Сильный дождь, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии 5 июля
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T21:36+0400
2025-07-04T21:36+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Кратковременные сильные дожди, грозы, усиление ветра ожидаются местами в Восточной Грузии и горных районах Западной Грузии 5 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозу синоптиков, в Восточной Грузии возможен град. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах. Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Сильный дождь, град и ветер – синоптики о погоде в Грузии 5 июля
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Кратковременные сильные дожди, грозы, усиление ветра ожидаются местами в Восточной Грузии и горных районах Западной Грузии 5 июля, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
По прогнозу синоптиков, в Восточной Грузии возможен град.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на малых реках, возникновение и активизацию оползней и селевых процессов в холмистых и горных районах.
Уровень угрозы развития природных катастроф оценивается специалистами как средний.