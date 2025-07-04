https://sputnik-georgia.ru/20250704/telekompanii-priznali-vinovnymi-v-neobosnovannoy-kritike-vlasti-v-gruzii-294045722.html

Телекомпании признали виновными в необоснованной критике власти в Грузии

Телекомпании признали виновными в необоснованной критике власти в Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиционным СМИ напомнили о новых правилах игры, пока словесно 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T19:36+0400

2025-07-04T19:36+0400

2025-07-04T19:36+0400

грузия

новости

тбилиси

tv pirveli

политика

сми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1b/290615057_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dc1b9364330f70841a37a95be18734ab.jpg

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям признала телекомпании Formula и TV Pirveli виновными в нарушении закона "О вещании" на основании жалобы правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Правящая партия в начале июня подала жалобу в Комиссию по коммуникациям на сайты оппозиционных телеканалов из-за нарушения закона "О вещании", так как они используют в своих новостных сводках такие термины, как "нелегитимный парламент", "олигарх", "городской суд режима" и т.д.Комиссия признала, что Formula и TV Pirveli нарушают закон, но не оштрафовала их, так как по закону штраф нарушителям выписывается за второе нарушение в течение года. Телеканалы рассмотрели в этом решении попытку ввести в стране цензуру, запрещающую критиковать правящую партию. В свою очередь, представители правительства "Грузинской мечты" заявили, что целью является не подавление инакомыслия, а формирование правильной культуры в местных СМИ. Более того, они призвали оппозицию также обратиться в комиссию с жалобой в случае нарушения своих прав, в частности, использования таких терминов, например, как "радикальная оппозиция".Новые нормы для СМИ В апреле 2025 года парламент Грузии утвердил поправки в закон "О вещании", которые определили новые требования к новостям, передаваемым СМИ, зарегистрированным в Грузии. Среди требований: 1) непредвзятость и точность при освещении новостей, 2) идентификация источников и 3) обязательство в кратчайшие сроки исправлять ошибки. Теперь СМИ будут обязаны разделять факт и комментарий, а членам партий запрещено вести информационные выпуски и работать журналистами. Местные средства массовой информации также обязаны соблюдать баланс при освещении политического или другого спора, и им запретили высказывать поддержку политической партии, общественному или религиозному объединению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, tv pirveli, политика, сми