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Торговать станет проще – Грузия и Китай расширят Соглашение о свободной торговле

Торговать станет проще – Грузия и Китай расширят Соглашение о свободной торговле

Sputnik Грузия

Изменения в Соглашении будут способствовать снижению торговых барьеров и обеспечат гибкость механизмов сотрудничества, заявил замминистра 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T17:33+0400

2025-07-04T17:33+0400

2025-07-04T17:33+0400

экономика

грузия

новости

геннадий арвеладзе

китай

пекин

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Переговоры по расширению Соглашения о свободной торговле между Грузией и Китаем могут завершиться до конца 2025 года, сообщило Минэкономики Грузии. Об этом было объявлено на втором заседании Совместной комиссии Соглашения о свободной торговле между Грузией и Китаем в Пекине, в котором принял участие замглавы Минэкономики Грузии вместе с грузинской делегацией. Соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем вступило в силу в 2018 году и направлено на углубление и укрепление двусторонних торговых и инвестиционных отношений. Арвеладзе возглавил Совместную комиссию с грузинской стороны, а с китайской – заместитель министра коммерции Йен Тун. В рамках мероприятия также состоялись первые консультации по обновлению данного Соглашения. Как отметил замминистра, изменения в Соглашении будут способствовать снижению торговых барьеров и обеспечат гибкость механизмов сотрудничества. По его словам, Соглашение может быть модернизировано в направлении электронной торговли, технических барьеров в торговле, санитарных и фитосанитарных мер, а также поощрения инвестиций. Кроме того, Арвеладзе поблагодарил китайскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Грузия и Китай Китай входит в первую пятерку стран – торговых партнеров Грузии. Объем торгового оборота между странами в 2024 году составил около 1,9 миллиарда доллара, на 17% больше, чем в 2024 году, что составляет 8,2% от всего рынка. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Между странами действует ряд соглашений о партнерстве, в том числе Соглашение о свободной торговле. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, геннадий арвеладзе, китай, пекин, соглашение о свободной торговле