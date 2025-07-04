https://sputnik-georgia.ru/20250704/v-gruzii-poyavitsya-portal-inostrannykh-grantov-294051673.html

В Грузии появится портал иностранных грантов

В Грузии появится портал иностранных грантов

Sputnik Грузия

Желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной 04.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-04T23:34+0400

2025-07-04T23:34+0400

2025-07-04T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Электронный реестр иностранных грантов будет запущен 10 июля, говорится в сообщении Антикоррупционного бюро Грузии. Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд. По информации агентства, желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной. "Необходимо поддерживать те организации, которые выполняют свою работу честно. Я готов общаться с вами, а также с донорами и любым заинтересованным лицом ", – сказал глава бюро Ражден Купрашвили. Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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