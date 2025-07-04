https://sputnik-georgia.ru/20250704/v-gruzii-poyavitsya-portal-inostrannykh-grantov-294051673.html
В Грузии появится портал иностранных грантов
В Грузии появится портал иностранных грантов
Sputnik Грузия
Желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной 04.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-04T23:34+0400
2025-07-04T23:34+0400
2025-07-04T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Электронный реестр иностранных грантов будет запущен 10 июля, говорится в сообщении Антикоррупционного бюро Грузии. Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд. По информации агентства, желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной. "Необходимо поддерживать те организации, которые выполняют свою работу честно. Я готов общаться с вами, а также с донорами и любым заинтересованным лицом ", – сказал глава бюро Ражден Купрашвили. Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, антикоррупционное бюро, гранты
новости, грузия, политика, антикоррупционное бюро, гранты
В Грузии появится портал иностранных грантов
Желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной
ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Электронный реестр иностранных грантов будет запущен 10 июля, говорится в сообщении Антикоррупционного бюро Грузии.
Антикоррупционное бюро контролирует выдачу и получение грантов без согласия. Бюро имеет право запрашивать финансовый отчет и необходимую информацию, включая специальные категории персональных данных. Если информация не является публичной, Бюро может обратиться в суд.
По информации агентства, желающие зарегистрироваться на сайте должны заполнить простую регистрационную форму, регистрация является добровольной.
При мониторинге Антикоррупционное бюро будет руководствоваться информацией, размещенной на сайте, что, по мнению агентства, позволит сэкономить время заинтересованных лиц и избежать ряда недоразумений.
"Необходимо поддерживать те организации, которые выполняют свою работу честно. Я готов общаться с вами, а также с донорами и любым заинтересованным лицом ", – сказал глава бюро Ражден Купрашвили.
Парламент в апреле ужесточил закон "О грантах", согласно которому для получения иностранного гранта нужно одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.