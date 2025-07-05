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Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,4% к ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 4,4% к ВВП

Sputnik Грузия

В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T09:01+0400

2025-07-05T09:01+0400

2025-07-05T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за первый квартал 2025 года составил 660,1 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП в первом квартале 2025 года составил 8,5%. Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за первый квартал составило 1,7 миллиарда долларов, что на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт товаров вырос на 5,5% в годовом исчислении, а импорт – на 10%.Экспорт туристических услуг составил 826 миллионов долларов во первом квартале 2025 года, что выше показателя соответствующего периода 2024 года на 2,3%. Кроме того, растут доходы от экспорта компьютерных и информационных услуг, которые за отчетный период составили 266,4 миллиона долларов, или 3,4% к ВВП.Баланс доходов – отрицательный, он составляет 537,5 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда снизилась на 63,3%, а отрицательный чистый инвестиционный доход – на 13,2%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых снизился на 5,3% в годовом исчислении до 876 миллионов долларов в первом квартале 2025 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период снизились на 5,3% до 815,2 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции во первом квартале составили 74,2 миллиона долларов, или 1% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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