https://sputnik-georgia.ru/20250705/inostrantsa-zaderzhali-v-gruzii-za-popytku-vvezti-psikhotropnye-lekarstva-bez-retsepta-294059345.html

Иностранца задержали в Грузии за попытку ввезти психотропные лекарства без рецепта

Иностранца задержали в Грузии за попытку ввезти психотропные лекарства без рецепта

Sputnik Грузия

Препараты были обнаружены в ручной клади задержанного, сообщили в МВД Грузии 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T16:00+0400

2025-07-05T16:00+0400

2025-07-05T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Гражданина России задержали на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница) за незаконный провоз психотропных препаратов.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный ввоз психотропных и сильнодействующих веществ в крупном размере. Провозить психотропные препараты в Грузию для личного потребления возможно только при наличии именного рецепта с указанием дозировок с подписью врача.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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