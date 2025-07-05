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Иностранца задержали в Грузии за попытку ввезти психотропные лекарства без рецепта
Иностранца задержали в Грузии за попытку ввезти психотропные лекарства без рецепта
Sputnik Грузия
Препараты были обнаружены в ручной клади задержанного, сообщили в МВД Грузии 05.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-05T16:00+0400
2025-07-05T16:00+0400
2025-07-05T16:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Гражданина России задержали на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница) за незаконный провоз психотропных препаратов.Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный ввоз психотропных и сильнодействующих веществ в крупном размере. Провозить психотропные препараты в Грузию для личного потребления возможно только при наличии именного рецепта с указанием дозировок с подписью врача.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, грузино-российская граница
новости, грузия, происшествия, грузино-российская граница
Иностранца задержали в Грузии за попытку ввезти психотропные лекарства без рецепта
Препараты были обнаружены в ручной клади задержанного, сообщили в МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Гражданина России задержали на таможенном пункте "Казбеги" (грузино-российская граница) за незаконный провоз психотропных препаратов.
Препараты были обнаружены в ручной клади задержанного, сообщили в МВД Грузии.
Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный ввоз психотропных и сильнодействующих веществ в крупном размере.
Провозить психотропные препараты в Грузию для личного потребления возможно только при наличии именного рецепта с указанием дозировок с подписью врача.