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Разборка в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержан гражданин Грузии
Разборка в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержан гражданин Грузии
Sputnik Грузия
Обвиняемого задержали по горячим следам 05.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-05T15:00+0400
2025-07-05T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 41-летнего гражданина Грузии за ранение двух человек в ходе драки, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый во время ссоры, переросшей в драку, ранил двух человек ножом, после чего скрылся с места преступления. Теперь мужчине грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровья двум или более лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Разборка в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержан гражданин Грузии
Обвиняемого задержали по горячим следам
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 41-летнего гражданина Грузии за ранение двух человек в ходе драки, говорится в сообщении МВД Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый во время ссоры, переросшей в драку, ранил двух человек ножом, после чего скрылся с места преступления.
Раненым оказали медицинскую помощь. Обвиняемого задержали по горячим следам.
Теперь мужчине грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровья двум или более лицам.