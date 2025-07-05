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Разборка в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержан гражданин Грузии

Разборка в Тбилиси закончилась поножовщиной: задержан гражданин Грузии

Sputnik Грузия

Обвиняемого задержали по горячим следам 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 41-летнего гражданина Грузии за ранение двух человек в ходе драки, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что обвиняемый во время ссоры, переросшей в драку, ранил двух человек ножом, после чего скрылся с места преступления. Теперь мужчине грозит от 9 до 13 лет лишения свободы за нанесение тяжкого вреда здоровья двум или более лицам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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