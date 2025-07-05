https://sputnik-georgia.ru/20250705/samaya-opasnaya-doroga-v-gruzii-otkryta--tusheti-dostupen-dlya-turistov-294058624.html

Самая опасная дорога в Грузии открыта – Тушети доступен для туристов

Самая опасная дорога в Грузии открыта – Тушети доступен для туристов

Sputnik Грузия

Оползень сошел 3 июля у села Лечури и повредил дорогу 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T12:00+0400

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грузия

туризм

новости

тушети

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Единственная дорога, ведущая в один из самых труднодоступных и красочных районов Грузии Тушети, которая была закрыта из-за оползня, открылась для всех видов транспорта. Дорога была закрыта с 3 июля, когда оползень, сошедший у села Лечури, повредил ее. Тушети – высокогорный регион с неповторимыми пейзажами. В этот красивый край нелегко попасть. Сюда ведет лишь одна дорога, которая считается одной из самых опасных в мире. Дорога Пшавели-Омало начинается от села Пшавели и соединяется с Омало через перевал Абано, который находится на высоте 2 950 метров над уровнем моря. Дорога узкая и на ней часто возникают оползни. Из-за сложного рельефа и метеорологических условий движение по дороге возможно около четырех-пяти месяцев в году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тушети

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Sputnik Грузия

грузия, туризм, новости, тушети, грузинские дороги, машины и их водители