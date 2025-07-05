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Трассы Грузии очистят от незаконных построек – глава Мининфраструктуры
Трассы Грузии очистят от незаконных построек – глава Мининфраструктуры
Sputnik Грузия
Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий 05.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-05T14:00+0400
2025-07-05T14:00+0400
2025-07-05T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Торговые объекты, мешающие движению на международных и внутренних дорогах, будут снесены, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий. По его словам, работы по повышению уровня безопасности дорожного движения уже ведутся на участке 23-24 км международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, до разворота Цицамури-Сагурамо-Цхваричамия. По словам министра инфраструктуры, наряду с работами по улучшению транспортного потока на трассе, муниципалитет Мцхета начинает активные меры, предусмотренные законом, по демонтажу всех незаконных построек на указанной территории. В целях улучшения организации и безопасности дорожного движения на участке протяженностью около 2 километров будут организованы: полосы замедления и ускорения, металлические изогнутые ограждения и соответствующие дорожные знаки. Работы планируется завершить через 3 месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мцхета, автодорога восток-запад
грузия, новости, общество, мцхета, автодорога восток-запад
Трассы Грузии очистят от незаконных построек – глава Мининфраструктуры
Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий
ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Торговые объекты, мешающие движению на международных и внутренних дорогах, будут снесены, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе.
Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий.
"В отношении размещения коммерческих объектов вблизи автомагистралей подход министерства инфраструктуры будет максимально строгим, поскольку это затрудняет движение транспорта и нарушает условия безопасности. Соответственно, мы будем принимать очень жесткие меры в этом направлении", – заявил Сохадзе.
По его словам, работы по повышению уровня безопасности дорожного движения уже ведутся на участке 23-24 км международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, до разворота Цицамури-Сагурамо-Цхваричамия.
По словам министра инфраструктуры, наряду с работами по улучшению транспортного потока на трассе, муниципалитет Мцхета начинает активные меры, предусмотренные законом, по демонтажу всех незаконных построек на указанной территории.
В целях улучшения организации и безопасности дорожного движения на участке протяженностью около 2 километров будут организованы: полосы замедления и ускорения, металлические изогнутые ограждения и соответствующие дорожные знаки.
Работы планируется завершить через 3 месяца.