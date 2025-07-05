https://sputnik-georgia.ru/20250705/trassy-gruzii-ochistyat-ot-nezakonnykh-postroek--glava-mininfrastruktury-294058109.html

Трассы Грузии очистят от незаконных построек – глава Мининфраструктуры

Трассы Грузии очистят от незаконных построек – глава Мининфраструктуры

Sputnik Грузия

Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий 05.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-05T14:00+0400

2025-07-05T14:00+0400

2025-07-05T14:00+0400

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автодорога восток-запад

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Торговые объекты, мешающие движению на международных и внутренних дорогах, будут снесены, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе. Расположенные вдоль трасс объекты спонтанной торговли часто создают опасные ситуации на дорогах Грузии и становятся причинами аварий. По его словам, работы по повышению уровня безопасности дорожного движения уже ведутся на участке 23-24 км международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, до разворота Цицамури-Сагурамо-Цхваричамия. По словам министра инфраструктуры, наряду с работами по улучшению транспортного потока на трассе, муниципалитет Мцхета начинает активные меры, предусмотренные законом, по демонтажу всех незаконных построек на указанной территории. В целях улучшения организации и безопасности дорожного движения на участке протяженностью около 2 километров будут организованы: полосы замедления и ускорения, металлические изогнутые ограждения и соответствующие дорожные знаки. Работы планируется завершить через 3 месяца.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мцхета, автодорога восток-запад