https://sputnik-georgia.ru/20250705/vlasti-gruzii-vydelili-dopolnitelnye-sredstva-na-remont-unikalnogo-monastyrya-294057793.html

Власти Грузии выделили дополнительные средства на ремонт уникального монастыря

Власти Грузии выделили дополнительные средства на ремонт уникального монастыря

Sputnik Грузия

На данный момент уже завершены работы по установке временной кровли над главным храмом Гелатского монастырского комплекса 05.07.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. Правительство Грузии выделило Патриархии Грузии 4 миллиона лари на завершение ремонта главного храма Гелатского монастырского комплекса – храма Пресвятой Богородицы XII века, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Работы по ремонту монастыря выполняет комитет по временной реабилитации Гелати, созданный Патриархией Грузии в 2023 году, в соответствии с рекомендацией Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Правительство Грузии изначально выделило Патриархии 7,5 миллиона лари на восстановление Гелатского монастырского комплекса. Деньги будут выделены из Фонда региональных проектов. Передать сумму поручено Национальному агентству культурного наследия. На данный момент уже завершены работы по установке временной кровли над главным храмом Гелатского монастырского комплекса. Проблемы в Гелати Перекрытие рукавов и придела храма Пресвятой Богородицы было осуществлено по неправильной методике в период с 2015 по 2018 годы и некачественными материалами, из-за чего крыша начала протекать. К 2021 году стенная роспись в храме оказалась в плачевном состоянии. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили временную жестяную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть крыши была повреждена, вода снова попала на редкие фрески. Установка временной кровли и работы по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма велись под контролем группы экспертов ЮНЕСКО, приглашенных министерством культуры. В ведомстве тогда заявили, что проникновение воды в храм полностью устранено и повреждение росписи стен прекращено. Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь XII века, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал монастырский комплекс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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