https://sputnik-georgia.ru/20250706/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii---dva-grazhdanina-belarusi-zaderzhany-v-batumi-294070349.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии - два гражданина Беларуси задержаны в Батуми

Борьба с наркопреступлениями в Грузии - два гражданина Беларуси задержаны в Батуми

Sputnik Грузия

Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T18:28+0400

2025-07-06T18:28+0400

2025-07-06T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Два гражданина Беларуси задержаны в Батуми (АР Аджария) по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере — до 3 килограммов кокаина, 13 тысяч таблеток "экстази", а также особо крупное количество наркотического средства героин, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге. Реализация указанных наркотиков, скорее всего, по словам Дарахвелидзе, планировалась в различных ночных клубах Батуми, что нанесло бы непоправимый вред здоровью и жизни людей, особенно молодежи. Сотрудники полиции провели обыск в арендованной одним из обвиняемых квартире, где и обнаружили вышеупомянутые наркотики. При личном досмотре у него также изъяли семь шариков с кокаином, экстази и предметы, которые используются для упаковки наркотиков. Кроме того, на его телефоне нашли фотографии мест, где, как предполагается, обвиняемый собирался реализовывать наркотики. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишения свободы. Следствие по делу продолжается для установления других лиц, причастных к преступлению. "Министерство внутренних дел продолжает бескомпромиссную борьбу с незаконным оборотом и распространением наркотиков на всей территории страны и принимает самые строгие меры, предусмотренные законом, в отношении лиц, обвиняемых в наркопреступлениях", - заявил Дарахвелидзе. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта этого года, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. Самая крупная партия наркотиков (298 килограммов героина) была изъята в Грузии 18 июня после проверки груза, которые везли из Армении в Европу. Стоимость изъятого товара на "черном рынке" превышает 30 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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