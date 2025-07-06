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Дорога в одно из самых высокогорных сел Грузии частично открыта
Дорога в одно из самых высокогорных сел Грузии частично открыта
Sputnik Грузия
Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня 06.07.2025, Sputnik Грузия
2025-07-06T20:43+0400
2025-07-06T20:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) восстановлено по одной полосе, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня. Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна продолжаются. На месте работает техника. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шатили
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грузия, новости, общество, шатили, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, шатили, департамент автомобильных дорог
Дорога в одно из самых высокогорных сел Грузии частично открыта
Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) восстановлено по одной полосе, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня.
Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна продолжаются. На месте работает техника.
Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.