https://sputnik-georgia.ru/20250706/doroga-v-odno-iz-samykh-vysokogornykh-sel-gruzii-chastichno-otkryta-294070726.html

Дорога в одно из самых высокогорных сел Грузии частично открыта

Дорога в одно из самых высокогорных сел Грузии частично открыта

Sputnik Грузия

Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня 06.07.2025, Sputnik Грузия

2025-07-06T20:43+0400

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грузия

новости

общество

шатили

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Движение транспортных средств на 96-м км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (село Гиоргицминда) восстановлено по одной полосе, сообщили в департаменте автомобильных дорог. Дорога в Шатили закрыта для транспорта с 3 июля из-за схода оползня. Интенсивные работы по полному восстановлению дорожного полотна продолжаются. На месте работает техника. Шатили – одно из самых высокогорных сел в Грузии, прославившееся благодаря своим средневековым башням, сохранившимся практически в первозданном виде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шатили, департамент автомобильных дорог