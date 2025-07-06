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Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси
Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси
Sputnik Грузия
Сборная Грузии отправится в ЮАР и сыграет свой второй тест-матч 12 июля 06.07.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik.Сборная Грузии по регби в первом летнем тест-матче проиграла непобедимому для себя сопернику – команде Ирландии на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси со счетом 5:34. Матч начался крайне неудачно для грузинской команды. Уже к восьмой минуте ирландцы вели в счете 14:0. Томми О'Брайен в дебютном матче сделал дубль, а Сэм Прендергаст записал в свою копилку две реализации. К 25 минуте матча в Тбилиси начался ливень, после чего обе команды стали допускать много ошибок и совершать потери. Практически вся вторая половина встречи прошла на половине поля сборной Грузии. Несмотря на это, "Борджгалоснеби" все-таки смогли отыграть пять очков. Попытка на счету Торнике Джалагония. Прежде "Борджгалоснеби" встречались с ирландской командой пять раз и не смогли одержать ни одной победы. Лучший результат сборной Грузии против Ирландии был зафиксирован на чемпионате мира почти 20 лет назад в 2007 году. В этом матче соперник выиграл со счетом 14:10. Теперь сборная Грузии отправится в ЮАР и сыграет свой второй тест-матч. 12 июля им предстоит встретиться с местной франшизой Toyota Cheetahs, а 19 июля – с действующими чемпионами мира (сборной ЮАР).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ирландия, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби
Грузинские регбисты с крупным счетом уступили Ирландии в тест-матче в Тбилиси
10:08 06.07.2025 (обновлено: 11:26 06.07.2025)
Сборная Грузии отправится в ЮАР и сыграет свой второй тест-матч 12 июля
ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik.Сборная Грузии по регби в первом летнем тест-матче проиграла непобедимому для себя сопернику – команде Ирландии на стадионе Михаила Месхи в Тбилиси со счетом 5:34.
Матч начался крайне неудачно для грузинской команды. Уже к восьмой минуте ирландцы вели в счете 14:0. Томми О'Брайен в дебютном матче сделал дубль, а Сэм Прендергаст записал в свою копилку две реализации.
К 25 минуте матча в Тбилиси начался ливень, после чего обе команды стали допускать много ошибок и совершать потери. Практически вся вторая половина встречи прошла на половине поля сборной Грузии. Несмотря на это, "Борджгалоснеби" все-таки смогли отыграть пять очков. Попытка на счету Торнике Джалагония.
Прежде "Борджгалоснеби" встречались с ирландской командой пять раз и не смогли одержать ни одной победы. Лучший результат сборной Грузии против Ирландии был зафиксирован на чемпионате мира почти 20 лет назад в 2007 году. В этом матче соперник выиграл со счетом 14:10.
Теперь сборная Грузии отправится в ЮАР и сыграет свой второй тест-матч. 12 июля им предстоит встретиться с местной франшизой Toyota Cheetahs, а 19 июля – с действующими чемпионами мира (сборной ЮАР).