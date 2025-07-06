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Куда отправиться этим летом из Тбилиси на поезде? – видео

Куда отправиться этим летом из Тбилиси на поезде? – видео

Sputnik Грузия

Путешествия по Грузии – это не только машины и автобусы, но если хочется замедлиться, уйти от суеты и увидеть страну по-иному, поезд – лучший вариант... 06.07.2025, Sputnik Грузия

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Поезда ходят между Тбилиси и крупными городами на западе: Зугдиди, Батуми, Озургети, Боржоми. Среди самых популярных направлений – Тбилиси-Зугдиди и Тбилиси-Батуми.Поезд – это недорогой и надежный способ преодолеть большое расстояние. В пути можно увидеть разнообразные пейзажи – от равнин до гор и побережья.

тбилиси

зугдиди

батуми

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